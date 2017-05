Memoriał Szelesta: lekkoatleci powalczą o minima na MŚ

Mocna obsada wszystkich konkurencji i walka lekkoatletów o uzyskanie minimów na sierpniowe mistrzostwa świata ma, w opinii Tomasza Majewskiego, przyciągnąć kibiców na 3. Memoriał Zygmunta Szelesta, który w sobotę odbędzie się na stadionie warszawskiej AWF.

Dwukrotny mistrz olimpijski, pełniący obecnie funkcję prezesa Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki, zapowiedział udział 10 olimpijczyków z Rio de Janeiro oraz młodych gwiazd królowej sportu. W pchnięciu kulą wystartuje m.in. rekordzista Polski Konrad Bukowiecki (PKS Gwardia Szczytno), na 300 m pobiegnie złota medalistka halowych mistrzostw Europy Justyna Święty (AZS AWF Katowice). W koronnej dla memoriału konkurencji rzutu oszczepem udział potwierdzili m.in. medalista MP Łukasz Grzeszczuk (KS Warszawianka) i mistrzyni świata juniorek Klaudia Maruszewska (LKS Jantar Ustka).

- Z tak bogatą obsadą, mimo początku sezonu, liczymy na rekordy memoriału, a przede wszystkim na uzyskanie przez nasze gwiazdy wyników pozwalających im na start w mistrzostwach świata, które odbędą się w Londynie - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej Majewski.

Podobnie jak w ubiegłym roku mini-wielobój rozgrywany będzie w międzynarodowej obsadzie. Z najlepszym polskim wieloboistą Pawłem Wiesiołkiem (KS Warszawianka) zmierzy się m.in. Białorusin Maksim Andraloits.

- Czuję się dobrze, a po długim okresie treningowym, jestem już głodny startów. Sobotni występ to dla mnie ważny sprawdzian przed mityngiem w Goetzis - zaznaczył Wiesiołek.

Bukowiecki wspomniał, że postara się o rekord stadionu (21,26 m), natomiast Grzeszczuk zamierza walczyć "o każdy metr, a nawet centymetr".

- Choć jest początek sezonu to moi rywale zaprezentowali się już z niezłej strony, a ja - ze względu na kontuzję pleców - nie miałem okazji wystartować. Nie będzie łatwo, ale dam z siebie wszystko - mówił ubiegłoroczny triumfator memoriału.

Mityng odbędzie się po raz trzeci i upamiętnia zmarłego 13 kwietnia 1990 roku Zygmunta Szelesta - wybitnego trenera rzutu oszczepem, wychowawcy medalistów olimpijskich, mistrzostw Europy i rekordzistów, wieloletniego pracownika naukowego warszawskiej AWF, autora szeregu opracowań dotyczących tej konkurencji lekkoatletycznej. To on wychował wicemistrza olimpijskiego i rekordzistę świata Janusza Sidłę oraz dwukrotnego medalistę ME Władysława Nikiciuka.

Początek zawodów na stadionie AWF przy ul. Marymonckiej 34 o godz. 17. Wstęp dla kibiców - bezpłatny.