ME w Belgradzie. Sofia Ennaoui z brązowym medalem na 1500 metrów

To trzeci medal dla Polski w Halowych Mistrzostwach Europy w Belgradzie. Sofia Ennaoui zajęła trzecie miejsce w biegu na 1500 metrów i z Serbii przywiezie brąz!

Początek reprezentantka Polski przebiegła spokojnie. Trzymała się pod koniec stawki. Po pierwszym okrążeniu przesunęła się do przodu i już do końca utrzymywała się w czołówce!

Biegła za Brytyjką Laurą Muir, która narzuciła szaleńcze tempo. Wydawało się, że dwa okrążenia przed metą Polka słabnie, bo spadła na trzecie miejsce, a wyprzedziła ją Niemka Konstanze Klosterhalten.



Ennaoui była jednak mocna i nie osłabła. Na metę wbiegła na trzecim miejscu i zdobył trzeci medal dla Polski w Belgradzie!



- To już mój piąty medal ME, ale takiego koloru jeszcze nie miałam. Lubię brąz - cieszyła się Polka na mecie.



- Taktyka była taka, by biec za Laurą najdłużej, jak się da. To cud, że udało się zdobyć medal - dodała.

W eliminacjach odpadła Katarzyna Broniatowska (AZS AWF Kraków).

