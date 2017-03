ME w Belgradzie. Pięć medali Polaków w sobotę!

Konrad Bukowiecki i Marcin Lewandowski ze złotymi medalami halowych mistrzostw Europy w Belgradzie. W sobotę "Biało-czerwoni" zdobyli jeszcze trzy medale!

Zdjęcie Konrad Bukowiecki /Adam Warżawa /PAP Rafał Omelko halowym wicemistrzem Europy w biegu na 400 m

ME w Belgradzie. Marcin Lewandowski ze złotem na 1500 metrów

Konrad Bukowiecki pobił rekord Polski w pchnięciu kulą i zdobył złoto halowych ME

ME w Belgradzie. Justyna Święty z brązem na 400 metrów!

Adam Kszczot w finale biegu na 800 m na halowych ME

ME w Belgradzie. Sofia Ennaoui z brązowym medalem na 1500 metrów

Kapitalny dzień polskich sportowców w Belgradzie. Konrad Bukowiecki nie miał sobie równych w pchnięciu kulą i pewnie sięgnął po złoty medal! Przy okazji udowodnił, że jest godnym następcą Tomasza Majewskiego. Pobił jego rekord Polski i uzyskał najlepszy wynik w tym roku na świecie!

Reklama

- Na razie nie dociera do mnie, co zrobiłem. Marzyłem o medalu, ale nie spodziewałem się, że to może być złoto - przyznał trenujący ze swoim ojcem Ireneuszem mistrz świata juniorów.

Świetnie zaprezentował się też Marcin Lewandowski, który startował w biegu na 1500 metrów. Polak zaczął spokojnie, trzymał się na końcu stawki, ale zaatakował w połowie dystansu. Finiszował w znakomitym stylu i na metę wbiegał z wielką przewagą! Był to już trzeci złoty medal dla Polski podczas HME w Belgradzie.



Dwa lata temu w Pradze Lewandowski triumfował na 800 m. - Mam nadzieję, że to złoto zostanie w Polsce, a w niedzielę wywalczy je Adam Kszczot - powiedział.

Znakomicie w biegu na 400 metrów pokazał się Rafał Omelko. Biegnący po zewnętrznym torze Polak rozpoczął długi finisz i 50 metrów przed metą wyprzedził groźnego Holendra. Omelko zdobył srebrny medal dla Polski!

- Czułem, że jest moc i w końcu to pokazałem. Chciałem podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Cieszę się z tego drugiego miejsca ogromnie - podkreślił.



Wcześniej dwa brązowe medale zdobyły nasze panie. Najpierw Sofia Ennaoui na 1500 metrów, a później Justyna Święty na 400 metrów.



Mniej szczęśliwa w sobotę okazała się skocznia. Niezbyt lubiane przez sportowców czwarte lokaty zajęli w trójskoku Anna Jagaciak-Michalska i w skoku w dal Tomasz Jaszczuk.

Jagaciak-Michalskiej do podium zabrakło 10 centymetrów, a zaledwie dwóch do halowego rekordu Polski, który od 2011 roku należy do Małgorzaty Trybańskiej. Jaszczuk wynikiem 7,98 m poprawił rekord życiowy; zwyciężył Albańczyk Izmir Smajlaj - 8,08.

W niedzielę kolejne emocje i medalowe szanse. Wystartują m.in. dwie sztafety 4x400 metrów, Ewa Swoboda, a także Adam Kszczot.