ME w Belgradzie. Justyna Święty z brązem na 400 metrów!

Kapitalny finisz Justyny Święty sprawił, że "Biało-czerwoni" mają już cztery medale w Belgradzie! Szósta była Małgorzata Hołub.

Zdjęcie Justyna Święty /Adam Warżawa /PAP Lekkoatletyka ME w Belgradzie. Sofia Ennaoui z brązowym medalem na 1500 metrów

Justyna Święty długo trzymała się na piątym miejscu, ale po kapitalnym finiszu wywalczyła brązowy medal!

Reklama

Wygrała Francuzka Floria Guei, a po srebro sięgnęła Czeszka Zuzanna Hejnova. Szósta była druga z Polek w finale - Małgorzata Hołub.

- Miałam taką taktykę, żeby zejść jako piąta i zamknąć Gośkę. Miałam się nie podpalać. Udało się wyszarpać ten brązowy medal - mówiła Święty na mecie.



- Ocierałam się już dwa razy - byłam czwarta i piąta. Teraz się udało. Mam nadzieję, że otworzył się dziś worek z medalami - dodała.



- Był moment zawahania, ale moim atutem jest to, że wytrzymuję dystans do końca. Medal był w zasięgu, ale musiałam wytrzymać. Myślałam, że to będzie bardziej ciasny bieg, ale starczyło mi sił na końcu i się udało - cieszyła się Święty przed kamerami TVP.