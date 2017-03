ME w Belgradzie. Adam Kszczot wygrał na 800 m

Adam Kszczot został złotym medalistą halowych mistrzostw Europy w Belgradzie na 800 m. To jego trzeci triumf w tych zawodach. Poprzednio wygrywał w 2011 i 2013 roku.

Zdjęcie Adam Kszczot (z prawej) z Andreasem Bube /AFP

W finale Polak początkowo spokojnie biegł na czwartym, piątym miejscu. Przyspieszył przed ostatnim okrążeniem, kiedy objął prowadzenie i nie oddał go już do końca.



Kszczot finiszował z czasem 1.48,87 min. Nasz reprezentant wyprzedził Duńczyka Andreasa Bube - 1.49,32 oraz Hiszpana Alvara de Arribę - 1.49,68.

To był w ogóle hiszpański finał, bo wystąpiło w nim trzech zawodników z tego kraju. Daniel Andujar był czwarty, a Kevin Lopex szósty. Przedzielił ich Holender Thijmen Kupers.



Kszczot to jeden z najbardziej utytułowanych 800-metrowców.

Dwa razy był też mistrzem Europy na stadionie, wśród swoich sukcesów ma także wicemistrzostwo świata z Pekinu, a także srebrny i brązowy medal podczas halowego czempionatu.

Dwa lata temu do Pragi nie pojechał z powodu choroby, a pod jego nieobecność złoto wywalczył... Marcin Lewandowski, który w Belgradzie wybiegał złoto na... 1500 m.

W eliminacjach 800 m odpadł 19-letni Mateusz Borkowski (RKS Łódź).



- To był kolejny bieg, niezależnie czy to eliminacje, półfinał, czy finał, że kiedy wszystko przetworzysz sobie w głowie, to masz większe szansę na zwycięstwo i się udało - powiedział Kszczot po finale na antenie TVP Sport.

- Nic mnie nie zaskoczyło w dzisiejszym biegu. Wiedziałem, że Hiszpanie zaatakują od początku, a trzeba uważać na Holendra - dodał.



