Lekkoatletyczne MŚ. W środę tylko Fajdek i Nowicki

Obrońca tytułu Paweł Fajdek oraz brązowy medalista igrzysk Wojciech Nowicki wezmą udział w eliminacjach rzutu młotem. To jedyne polskie akcenty szóstego dnia lekkoatletycznych mistrzostw świata w Londynie.

Zdjęcie Paweł Fajdek /HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA /AFP

Medale zostaną rozdane w trzech konkurencjach: kobiecej kuli i na 400 m oraz w biegu na 400 m przez płotki mężczyzn.



Londyn. Rok 2012. Fajdek jest wymieniany w gronie faworytów, ale... w eliminacjach pali trzy próby. Finał odbywa się bez niego.

Mija pięć lat i Fajdek (Agros Zamość) wraca na Stadion Olimpijski w stolicy Wielkiej Brytanii. Jest innym zawodnikiem. W dorobku ma już dwa złote medale mistrzostw świata, jest też mistrzem Europy. A na pytania o Londyn 2012 tylko się denerwuje: "Przestańcie mnie o to pytać. To przeszłość".

Pewnie tak, ale podopieczny Jolanty Kumor jest zdolny do wszystkiego. Przyjechał jako faworyt. Jest w tym sezonie najlepszy na świecie. Tylko dwóch młociarzy przekroczyło granicę 80 metrów - on i Nowicki. Eksperci są pewni, że właśnie oni stoczą bój o złoto, ale najpierw są eliminacje, a te Fajdek nie zawsze przechodzi...

Pewniejszy pod tym względem wydaje się Nowicki. By dostać się do finału trzeba rzucić 75,50 m. To powinna być formalność dla obu Polaków. W pierwszej grupie, która zacznie rywalizację o 20.20 wystąpi Fajdek; w drugiej - o 21.50 - będzie Nowicki.

Program szóstego dnia lekkoatletycznych mistrzostw świata w Londynie:

20.05 - 3000 m z przeszkodami kobiet, eliminacje

20.10 - w dal kobiet, eliminacje

20.20 - młot mężczyzn, eliminacje grupa A (Paweł Fajdek)

21.05 - 5000 m mężczyzn, eliminacje

21.25 - kula kobiet, FINAŁ

21.50 - młot mężczyzn, eliminacje grupa B (Wojciech Nowicki)

21.55 - 200 m mężczyzn, półfinały

22.30 - 400 m ppł mężczyn, FINAŁ

22.50 - 400 m kobiet, FINAŁ