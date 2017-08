​Lekkoatletyczne MŚ - w sobotę emocje w kole, do gry wchodzą 800-metrowcy

W drugim dniu mistrzostw świata w Londynie mamy pierwszą szansę medalowa polskich lekkoatletów! O godz. 20.25 w finale rzutu dyskiem wystąpią: obrońca tytułu Piotr Małachowski i brązowy sprzed dwóch lat Robert Urbanek. Kibice zobaczą też Anitę Włodarczyk.

Zdjęcie Piotr Małachowski podczas MŚ w Londynie. /AFP

W kole będzie się jednak działo już przed południem. Sesję tzw. poranną rozpoczną kulomioci, a wśród nich Konrad Bukowiecki (PKS Gwardia Szczytno), Michał Haratyk (AZS AWF Kraków) i Jakub Szyszkowski (WKS Śląsk Wrocław). Kwalifikacyjną odległość ustalono na 20,75.

Reklama

Z trybun będzie im kibicować Tomasz Majewski. On wie, jak w Londynie się wygrywa, to właśnie tutaj pięć lat temu zdobył swój drugi złoty medal olimpijski. Teraz jest już na sportowej emeryturze.

Po drugiej stronie stadionu, ale też w kole, o finał walczyć będą zawodniczki rzucające młotem, a wśród nich rekordzistka świata Włodarczyk (RKS Skra Warszawa). Obrończyni tytułu wystąpi w drugiej grupie, podobnie jak Joanna Fiodorow (AZS OŚ Poznań), która rywalizację zacznie o 13.05. Wcześniej, bo o 11.35, do finału spróbuje dostać się Malwina Kopron (AZS UMCS Lublin). Trzeba rzucić "tylko" 71,50 m. Stać na to wszystkie trzy Polki.

"Jestem bardzo dobrze przygotowana, znakomicie się czuję. Przyjechałam nie tylko po złoto, ale też po rekord globu" - powtarza odważnie mistrzyni olimpijska Włodarczyk.

Wiele będzie się dziać także na bieżni. O 12.03 na 400 m zaprezentuje się Rafał Omelko (AZS AWF Wrocław). Półtorej godziny później na 100 m wystąpi Ewa Swoboda (AZS AWF Katowice), a o 13.45 rozpoczną się eliminacje na 800 m. Wśród startujących będą wicemistrz świata Adam Kszczot (RKS Łódź), Marcin Lewandowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL) i debiutujący na tak wielkiej imprezie Michał Rozmys (UKS Barnim Goleniów).

W samo południe czasu polskiego w trójskoku wynik 14,20 spróbuje uzyskać Anna Jagaciak-Michalska (AZS OŚ Poznań). To da jej bezpośredni awans do finału.

W sumie w sobotę zostaną rozdane cztery komplety medali, w tym w rzucie dyskiem. O nie powalczą Małachowski i Urbanek. Trudno mówić wprost, że są kandydatami do podium, ale zwłaszcza pierwszy z nich w ostatnich dniach ma zwyżkę formy i mimo że początek sezonu tego nie zapowiadał, ma teraz realne szanse na to, by parę minut po 21 cieszyć się z trzeciego w karierze krążka mistrzostw świata.

W półfinale 1500 m pobiegną Angelika Cichocka (SKLA Sopot) i Sofia Ennaoui (MKL Szczecin). Obie ambicje mają bardzo wysokie i za cel minimum postawiły sobie awans do czołowej "12".

Oczy wszystkich będą zwrócone jednak w kierunku Usaina Bolta. Jamajski król sprintu, ośmiokrotny mistrz olimpijski, rekordzista globu na 100 m i 200 m po raz ostatni w karierze stanie w blokach startowych. Finał 100 m zaplanowano na 22.45 czasu polskiego. 30-letni sprinter wprawdzie wystąpi jeszcze w sztafecie 4x100 m, ale to będzie jego ostatni bieg indywidualny.

Rozstrzygnięcia planowane są jeszcze na 10 000 m kobiet (21.10) i w skoku w dal mężczyzn (21.05).

Program drugiego dnia lekkoatletycznych mistrzostw świata w Londynie:

11.00 - kula mężczyzn, eliminacje (Konrad Bukowiecki, Michał Haratyk, Jakub Szyszkowski)

11.05 - 100 m ppł, siedmiobój

11.35 - młot kobiet, eliminacje grupa A (Malwina Kopron)

11.45 - 400 m mężczyzn, eliminacje (12.03 - Rafał Omelko)

12.00 - trójskok kobiet, eliminacje (Anna Jagaciak-Michalska)

12.30 - wzwyż, siedmiobój

12.45 - 100 m kobiet, eliminacje (13.30 Ewa Swoboda)

13.05 - młot kobiet, eliminacje grupa B (Anita Włodarczyk, Joanna Fiodorow)

13.45 - 800 m mężczyzn, eliminacje

(14.12-Michał Rozmys, 14.21-Adam Kszczot, 14.30-Marcin Lewandowski)

20.00 - kula, siedmiobój

20.05 - 100 m mężczyzn, półfinały

20.25 - dysk mężczyzn, FINAŁ (Piotr Małachowski, Robert Urbanek)

20.35 - 1500 m kobiet, półfinały (20.35-Angelika Cichocka, 20.47-Sofia Ennaoui)

21.05 - w dal mężczyzn, FINAŁ

21.10 - 10 000 m kobiet, FINAŁ

22.00 - 200 m, siedmiobój

22.45 - 100 m mężczyzn, FINAŁ