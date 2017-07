Lekkoatletyczne MŚ U-18. Magdalena Stefanowicz ze srebrnym medalem

Magdalena Stefanowicz zdobyła srebrny medal w biegu na 100 metrów na lekkoatletycznych mistrzostw świata do lat 18. Polka o 0,17 s poprawiła swój życiowy rekord, uzyskując ten ten sam czas - 11,62 co zwyciężczyni, reprezentantka Turcji Mizgin Ay.

Zdjęcie Magdalena Stefanowicz (L) /Rafał Rusek /Newspix

Na podium stanęła jeszcze Jamajka Kevona Davis - 11,67. Polka, ze swym najlepszym wynikiem 11,79, plasowała się na liście startowej na pozycjach 7-9.

- Wielka radość, przemiła niespodzianka. Nasza zawodniczka nie była w ogóle wymieniana w gronie faworytek. Już sam awans niespełna 17-letniej Stefanowicz do finału był ogromnym sukcesem. A teraz medal, i to w jakiej konkurencji! Gratulacje dla zawodniczki i jej trenera Krzysztofa Kotuły - powiedział uradowany sekretarz generalny PZLA Paweł Olszański. Jak podkreślił, zdobywanie medali mistrzostw świata do lat 18 zawsze przychodziło polskim lekkoatletom z wielkim trudem. Dorobek dziewięciu edycji to jedynie 14 krążków - trzy złote, siedem srebrnych i cztery brązowe. W ostatnich, które odbyły się dwa lata temu w kolumbijskim Cali, na podium stanął tylko Szymon Mazur, zajmując drugie miejsce w konkursie pchnięcia kulą.

Marcin Góra z działu szkolenia PZLA, który w Nairobi sprawuje opiekę nad młodymi sportowcami, przed zawodami ocenił, że Polacy mają szansę na jeden-dwa medale. "Siłą naszej ekipy mają być rzuty. O wysokie lokaty powinni powalczyć Kornel Warszawski w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą, czy oszczepnik Dawid Wegner, który wynikiem 81,48 jest zdecydowanym liderem światowej tabeli kadetów".

Jednak Wegner (LUKS Start Nakło) nie zdołał w czwartkowym finale zbliżyć się do granicy 80 m i rezultatem zaledwie 70,56 zajął czwarte miejsce. Konkurs wygrał Chińczyk Zhekai Liu - 77,54.

W stolicy Kenii do niedzieli rywalizować będzie 427 zawodników i 374 zawodniczki ze 131 krajów. Polskę reprezentuje 21. młodych lekkoatletów urodzonych w latach 2000-2001.

Najliczniej obsadzone są biegi na 100 m (40 chłopców i 36 dziewcząt), a najmniej uczestników będzie startować w skoku o tyczce (10 zawodników i 9 zawodniczek).

Dziesiąta edycja tej imprezy jest ostatnią. Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych zdecydowało o nie kontynuowaniu rozgrywania tych zawodów. Pierwsze zorganizowano w 1999 roku w Bydgoszczy, gdzie obecnie odbywają się mistrzostwa Europy do lat 23.