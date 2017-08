Lekkoatletyczne MŚ. Rafał Omelko odpadł w półfinale biegu na 400 m

Rafał Omelko zajął siódme miejsce w swoim biegu półfinałowym na 400 m podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Londynie i nie wystartuje w finale.

Omelce nie udało się złamać bariery 45 sekund. Osiągnął czas 45,37.



- Przyzwoity występ. Wczoraj rozmawiałem z mamą i powiedziałem, że awans do finału to jak wyprawa na Księżyc - teoretycznie możliwe, ale nieosiągalne przy takim biegani jak tutaj chłopaki pokazują. Na pewno jeszcze nie teraz. To mój trzeci czy czwarty wynik w karierze - skomentował w wywiadzie dla TVP Sport Omelko.

Bieg był bardzo szybki. Wygrał go bahamski lekkoatleta - Steven Gardiner, który czasem 43,89 pobił rekord kraju. Drugi Nathon Allen z Jamajki uzyskał 44,19, co jest jego rekordem życiowym.

- Możliwe, że padnie tutaj rekord świata - ocenił nasz lekkoatleta.

