Lekkoatletyczne MŚ. Program mistrzostw pod van Niekerka

Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) potwierdziło, że program sierpniowych mistrzostw świata będzie ułożony tak, by umożliwić Wayde'owi van Niekerkowi, złotemu medaliście olimpijskiemu, start na swoim koronnym dystansie 400 m oraz na 200 m.

Zdjęcie Wayde van Niekerk /AFP

Rekordzista świata w biegu na 400 m (43,03 w Rio de Janeiro) już wcześniej zapowiadał, że będzie chciał biec na dwóch dystansach nawet, jeśli organizatorzy czempionatu w Londynie nie poczynią zmian w programie zawodów. Mogłoby to być jednak niewykonalne ze względu na terminarz eliminacji obydwu konkurencji. Teraz nie ma już żadnych przeszkód.

Reklama

- Jestem podekscytowany tym, że będę mógł na pewno startować na dwóch dystansach. To dla mnie wyzwanie - powiedział 24-letni zawodnik z RPA, który po raz pierwszy w karierze wystartuje na 200 i 400 m w zawodach seniorskich rangi mistrzowskiej.

Rywalizacja w Londynie na 200 m zapowiada się zatem pasjonująco, gdyż van Niekerk będzie mógł zmierzyć się z Usainem Boltem, czterokrotnym mistrzem świata i trzykrotnym mistrzem olimpijskim w tej konkurencji. Jamajczyk, który jest także rekordzistą świata (19,19) zamierza na zbliżającym się czempionacie zakończyć karierę.

Jedynym sportowcem na świecie, który zdobył złoto na obydwu dystansach w MŚ był legendarny Michael Johnson. Amerykanin, czterokrotny mistrz olimpijski, dokonał tego w szwedzkim Goeteborgu w 1995 r. Do IO w Rio de Janeiro to do niego należał rekord świata na 400 m (43,48), który tak fenomenalnie został poprawiony przez van Niekerka.

Lekkoatleta z RPA jest pierwszym w historii biegaczem, mogącym się pochwalić wynikami poniżej 44 sekund na 400 m, poniżej 20 sekund na 200 m oraz poniżej 10 sekund na 100 m.