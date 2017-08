Lekkoatletyczne MŚ. Polscy kulomioci powalczą o medale, tyczkarze o finał

Michał Haratyk i Konrad Bukowiecki powalczą trzeciego dnia lekkoatletycznych mistrzostw świata w Londynie o medale w pchnięciu kulą. O dostanie się do finału starać się będą m.in. tyczkarze Paweł Wojciechowski i Piotr Lisek oraz trzech 800-metrowców.

Zdjęcie Konrad Bukowiecki jest jednym z faworytów MŚ w Londynie /AFP

Dzień rozpocznie się o 11.05 czasu polskiego od eliminacji na 3000 m z przeszkodami, w których wystąpi Krystian Zalewski. Dwa lata temu był jedynym Europejczykiem w finale, teraz chce powtórzyć ten sukces.

Chwilę po nim rywalizację rozpoczną tyczkarze. Wojciechowski i Lisek to kandydaci do medalu i nie będzie zaskoczeniem, jeśli nawet obaj staną na podium, ale najpierw muszą uporać się z kwalifikacjami. By być pewnym występu w nich muszą skoczyć 5,75. Teoretycznie nie powinni mieć z tym problemu, ale... obaj byli mocno zestresowani. Dopiero w sobotę dotarły do Londynu ich tyczki. Długo nie było wiadomo, co się z nimi stało, wszyscy rozkładali ręce.

- Powinienem się koncentrować, a tu taki stres - mówił Wojciechowski. On jest mistrzem świata z 2011 roku, ale jak podkreśla: "jestem teraz całkowicie innym zawodnikiem. Bardziej dojrzałym, ale też regularnym. Nie boję się mówić, że jestem w życiowej formie".

Na 400 m przez płotki w eliminacjach wystąpi Patryk Dobek, który dopiero wraca do dyspozycji sprzed dwóch lat. Wejście do półfinału to cel minimum.

Pierwszy start po kontuzji stawu skokowego będzie miała Justyna Święty. Liderka polskiej sztafety 4x400 m zdecydowała się na indywidualny bieg, także dla złapania pewności siebie. Opuściła mistrzostwa Polski i ma za sobą przerwę, która wybiła ją z rytmu.

Na 400 m rywalizować będą także Iga Baumgart i Małgorzata Hołub. - Bieg indywidualny to wyróżnienie, ale także daje nam dużo informacji przed sztafetą. Poznajemy drogę ze stadionu rozgrzewkowego do call roomu i potem na bieżnię. To też jest bardzo ważne - podkreśliła.

W sesji przedpołudniowej wystąpi jeszcze Damian Czykier w biegu na 110 m przez płotki, a o 15.00 czasu polskiego ruszy maraton z Katarzyną Kowalską i Izabelą Trzaskalską.

Wieczorem do koła wejdą Haratyk i Bukowiecki. Pierwszy z nich - zdaniem ekspertów - jest w stanie pchnąć 22 metry. Co to da? Nie wiadomo, bo poziom jest najwyższy w historii i trudno cokolwiek przewidzieć.

20-letni Bukowiecki przyjechał bardziej po naukę. Pierwszy sprawdzian zdał - dostał się do finał

u, ale mistrz Europy do lat 23 jest ambitny i zapowiada rekord życiowy. Na stadionie wynosi on 21,59, a w hali 21,97.

Wiele będzie się działo też w półfinałach. O 20.10 na 100 m wystąpi Ewa Swoboda, pół godziny później na 400 m - Rafał Omelko.

- Chciałabym poprawić najlepszy wynik w sezonie, ale do finału trudno będzie się dostać - przyznała 20-letnia sprinterka AZS AWF Katowice. Zresztą już jej udział w półfinale jest sporą niespodzianką.

O 22.15 zaczną rywalizację 800-metrowcy. Z nimi od lat wiązane są spore nadzieje. W pierwszym biegu powalczy wicemistrz świata sprzed dwóch lat Adam Kszczot, w drugim szósty zawodnik ostatnich igrzysk Marcin Lewandowski, a w ostatnim zbierający doświadczenie Michał Rozmys.

- To dla mnie duża niespodzianka i wielki sukces, że awansowałem do półfinału. Zdaję sobie sprawę z tego, że trudno będzie znaleźć się w czołowej ósemce - przyznał ostatni z nich.

Lewandowski był tak wykończony po eliminacjach, że nie zdołał nawet rozmawiać z dziennikarzami. Jest jednak na tyle doświadczony, że wie jak odpowiednio się zregenerować.

Trzeci dzień rywalizacji zakończy o 22.50 finał 100 m kobiet.

Lekkoatletyczne MŚ w Londynie - dzień III:

11.00 - w dal, siedmiobój

11.05 - 3000 m z przeszkodami mężczyzn, eliminacje (Krystian Zalewski)

11.40 - tyczka mężczyzn, eliminacje (Paweł Wojciechowski, Piotr Lisek)

11.55 - maraton mężczyzn, FINAŁ

12.05 - 400 m ppł mężczyzn, eliminacje (12.41-Patryk Dobek)

12.45 - oszczep, siedmiobój grupa A

12.55 - 400 m kobiet, eliminacje

(12.55-Justyna Święty, 13.22-Małgorzata Hołub, 13.40-Iga Baumgart)

14.00 - oszczep, siedmiobój grupa B

14.15 - 110 m ppł, eliminacje (14.23-Damian Czykier)

15.00 - maraton kobiet, FINAŁ (Katarzyna Kowalska, Izabela Trzaskalska)

20.00 - tyczka kobiet, FINAŁ

20.05 - oszczep kobiet, eliminacje grupa A

20.10 - 100 m kobiet, półfinały (20.19 - Ewa Swoboda)

20.40 - 400 m mężczyzn, półfinały (Rafał Omelko)

21.10 - 110 m ppł, półfinały (ew. Czykier)

21.30 - oszczep kobiet, eliminacje grupa B

21.35 - kula mężczyzn, FINAŁ (Konrad Bukowiecki, Michał Haratyk)

21.40 - 800 m, siedmiobój

22.15 - 800 m mężczyzn, półfinały

(22.15-Adam Kszczot, 22.24-Marcin Lewandowski, 22.33-Michał Rozmys)

22.50 - 100 m kobiet, FINAŁ (ew. Swoboda)