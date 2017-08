Lekkoatletyczne MŚ. Piotr Małachowski bez medalu

Piotr Małachowski zajął piąte miejsce w finale konkursu rzutu dyskiem lekkoatletycznych mistrzostw świata w Londynie. Drugi z naszych reprezentantów Robert Urbanek uplasował się na siódmej pozycji. Złoty medal zdobył Litwin Andrius Gudżus.

Zdjęcie Piotr Małachowski /Fot. Bartłomiej Zborowski /PAP

Małachowski, który bronił tytułu wywalczonego przed dwoma laty w Pekinie, eliminacje przeszedł bez większych problemów. Jeden rzut naszego dyskobola wystarczył, żeby awansował do finału. "Chciałem załatwić to w pierwszej próbie i się udało" - mówił Małachowski po rzucie na 65,13 m, a minimum kwalifikacyjne wynosiło 64,50.



Urbanek w swojej najlepszej próbie w eliminacjach osiągnął 63,67 m. Wystarczyło to jednak do awansu do najlepszej "12".



Najgroźniejszymi rywalami Małachowskiego w walce o złoto mieli być lider światowej tabeli wyników Szwed Daniel Stahl, który w eliminacjach uzyskał 67,64 m, oraz Niemiec Robert Harting (65,32). Tak wskazywał nasz mistrz. Tymczasem okazało się, że chętnych na podium MŚ jest dużo więcej.



Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie. Już w pierwszych rzutach zawodnicy uzyskali kilka dobrych wyników. To była jednak rozgrzewka. W drugich próbach "sypnęło" świetnymi rezultatami. Najlepszy niespodziewanie uzyskał Litwin Andrius Gudżus, który posłał dysk na 69,21 m (rekord życiowy), co dało mu prowadzenie w konkursie.Tylko dwa centymetry mniej uzyskał Stahl. "Życiówkę" osiągnął również Amerykanin Mason Finlety (68,03). Małachowski rzucił 65,14, a ten wynik dawał mu dopiero piąte miejsce. Polaka wyprzedzał jeszcze Jamajczyk Federick Dacres (65,83). W piątej próbie Małachowski rzucił nieco lepiej (65,24), ale nie poprawiło to jego pozycji. W ostatniej próbie nasz mistrz uzyskał 63,92.

Urbanek w swojej najlepszej próbie osiągnął wynik 64,15 m i zajął ostatecznie siódme miejsce.



W ostatniej serii nie doszło do przetasowań na czołowych pozycjach. Mistrzem świata został zatem Gudżius. Srebrny medal wywalczył Stahl, a brązowy Finley. Trójka medalistów pierwszy raz w karierze stanie na podium zawodów mistrzowskich wysokiej rangi.

Wyniki finału rzutu dyskiem:

1. Andrius Gudżius (Litwa) 69,21 m (rekord życiowy)

2. Daniel Stahl (Szwecja) 69,19

3. Mason Finley (USA) 68,03 (rekord życiowy)

4. Fedrick Dacres (Jamajka) 65,83

5. Piotr Małachowski (Polska) 65,24

6. Robert Harting (Niemcy) 65,10

7. Robert Urbanek (Polska) 64,15

8. Traves Smikle (Jamajka) 64,04

RK