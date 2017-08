Lekkoatletyczne MŚ. Paweł Fajdek awansował do finału rzutu młotem

Obrońca tytułu Paweł Fajdek awansował do finału rzutu młotem podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Londynie.

Zdjęcie Paweł Fajdek w eliminacjach rzutu młotem /PAP/EPA

Nasz faworyt do złotego medalu osiągnął 76,82 m w drugim podejściu.

Odległość kwalifikacyjna wynosi 75,50 m.



Fajdek rozpoczął od rzutu na odległość 71,43, ale w drugiej próbie nie zostawił złudzeń rywalom i mógł opuścić stadion, aby zaoszczędzić siły na finał. Jet to tym ważniejsze, że w Londynie pada deszcz i jest chłodno.

Polak miał najlepszy wynik spośród 14 zawodników rywalizujących w grupie A. Drugi Francuz Quentin Bigot osiągnął 76,11.

- To koło w deszczu jest super. Dzisiaj co najmniej na rekord Polski. Gorzej, że jest tak zimno. W pierwszej próbie uderzyłem w koło i poleciało 71,43. Potem się pobudziłem, poobrażałem i wyszło. Presja była. Wiem, po co tu jestem i czego bronię. Zrobię wszystko, żeby wygrać - powiedział Fajdek w wywiadzie dla TVP Sport.

Drugi nasz młociarz, brązowy medalista igrzysk Wojciech Nowicki powalczy o awans w grupie B, która rozpocznie rywalizację o godz. 21:50.

Polacy są jedynymi, którzy w tym roku przekroczyli granicę 80 m.

