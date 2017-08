Lekkoatletyczne MŚ. Marek Plawgo: Przed nami festiwal medali

- Mamy bardzo mocną kadrę i wierzę, że czeka nas festiwal medali - mówi przed lekkoatletycznymi mistrzostwami świata Marek Plawgo, brązowy medalista MŚ w 2007 roku w biegu na 400 m przez płotki.

Zdjęcie Marek Plawgo /ADRIAN DENNIS /AFP

Plawgo w rozmowie z PAP przyznał, że z optymizmem oczekuje na rozpoczynającą się w piątek rywalizację polskich lekkoatletów w światowym czempionacie. Jak zaznaczył, nie są to nadzieje na wyrost, ponieważ obecna reprezentacja jest nie tylko bardzo mocna, ale i wszechstronna.



"W czasach mojej kariery mieliśmy kilka pewnych punktów - m.in. Piotra Małachowskiego, Tomka Majewskiego, Szymona Ziółkowskiego czy Kamilę Skolimowską. Teraz natomiast konkurencji, w których poważnie liczymy się na świecie mamy znacznie więcej, a do tego w wielu z nich rywalizuje ze sobą dwóch naprawdę mocnych zawodników" - zwrócił uwagę rekordzista Polski na 400 m ppł.

Wymienił, że tak jest m.in. w przypadku kuli, gdzie o pierwsze miejsce w kraju uzyskując światowe wyniki biją się Michał Haratyk (AZS AWF Kraków) i Konrad Bukowiecki (PKS Gwardia Szczytno); w rzucie dyskiem - Małachowski (WKS Śląsk Wrocław) i Robert Urbanek (WKS Śląsk Wrocław); w rzucie młotem - Paweł Fajdek (Agros Zamość) i Wojciech Nowicki (Podlasie Białystok); czy w skoku o tyczce - Piotr Lisek (OSOT Szczecin) i Paweł Wojciechowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL).

"Zwykle jest tak, że wszystkie szanse medalowe przekładają się na 30-50 proc. medali. A skoro w kilku dyscyplinach mamy plan A i B, to można mieć niemalże pewność, że któryś z Polaków stanie w nich na podium. Wierzę, że czeka nas festiwal medali" - dodał.

Były lekkoatleta nie chciał jednak pokusić się o typowanie liczby medali, z jaką mogą wrócić z Londynu biało-czerwoni. Zaznaczył jednak, że "każdego dnia mistrzostw będzie co najmniej jedna realna szansa na jego zdobycie i będziemy mieli kilka okazji, by wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego".

"Przyzwyczailiśmy się już do czasów, w których z lekkoatletycznych imprez przywozimy worek medali. Dwa lata temu w MŚ w Pekinie było ich osiem. W marcu w halowych ME zdobyliśmy 12 krążków. To pokazuje, że jesteśmy liczącą się lekkoatletyczną siłą i chciałbym, żeby Londyn był tego potwierdzeniem. Będę szczęśliwy z powtórzenia wyniku z Pekinu, a osiągnięcie dwucyfrowej liczby świadczyłoby o tym, że mamy hiper-skuteczną reprezentację" - ocenił dwukrotny halowy mistrz Europy z Wiednia w 2002 r. (400 m i 4x400 m).

Oprócz wymienionych wcześniej kandydatów do medali, wskazał oczywiście również rekordzistkę świata w rzucie młotem Anitę Włodarczyk (Skra Warszawa), która jego zdaniem nie ma obecnie na świecie konkurentek, wracającą do wysokiej dyspozycji skoczkinię wzwyż Kamilę Lićwinko (Podlasie Białystok) oraz wicemistrza świata z Pekinu w biegu na 800 m - Adama Kszczota (RKS Łódź) i startującego obecnie na 1500 m Marcina Lewandowskiego (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL), który zdaniem Plawgo jest w życiowej formie.

"Mam też kilka 'czarnych koni'. To m.in. sztafeta kobiet 4x400 m. Dziewczyny zrobiły gigantyczny postęp i jej skład jest bardzo wyrównany. Trzymam kciuki za Sylwka Bednarka (RKS Łódź), z którym spędziłem mnóstwo czasu w gabinetach lekarskich i popłakałem się po jego złotym medalu na HME w Belgradzie. Czekam też na występ Sofii Ennaoui (MKL Szczecin), która w ubiegłorocznych igrzyskach oraz tegorocznych HME pokazała, że jest gotowa na seniorskie sukcesy. Po cichu liczę też na oszczepnika Marcina Krukowskiego (Warszawianka). W tej konkurencji dawno nie mieliśmy medalu, a przecież mieliśmy Janusza Sidłę i wiemy, jak tym oszczepem rzucać" - przyznał.

"Aż trochę się stresuję, bo boję się, że podziwiając naszych lekkoatletów nie wszystko zdążę zobaczyć" - podsumował były płotkarz, który ostatnio pokochał... golf.

Plawgo został bowiem prezesem fundacji zarządzającej polem golfowym w Pabianicach k. Łodzi. "Swoje uczucie ulokowałem w golfie, który dał mi namiastkę tego, co robiłem wcześniej w ćwiczeniach technicznych, ale nie wymaga od mnie czegoś, czego nie lubiłem, czyli notorycznego zmęczenia. Mam naprawdę dużą przyjemność z uprawiania tej dyscypliny sportu. Sam nie mam już szans na występ na igrzyskach olimpijskich, ale może uda nam się wychować pierwszego polskiego olimpijczyka w tej konkurencji" - podkreślił.

MŚ w Londynie rozpoczną się w piątek i potrwają do 13 sierpnia. Będzie rywalizowało w nich 51 polskich lekkoatletów.

Bartłomiej Pawlak