Lekkoatletyczne MŚ. Bosse: Nie byłem w stanie świętować jak Bolt

Pierre-Ambroise Bosse po zdobyciu złotego medalu mistrzostw świata w biegu na 800 m nie tryskał radością. - Nie byłem w stanie świętować w stylu Usaina Bolta. Przeszedłem 200 m i zwymiotowałem - przyznał Francuz. Drugi w Londynie był Adam Kszczot.

Zdjęcie Pierre-Ambroise Bosse (pierwszy z prawej) zdobył złoto mistrzostw świata. Jako drugi finiszował Adam Kszczot (drugi z lewej) /JEWEL SAMAD /AFP

Bosse, czwarty zawodnik ubiegłorocznych igrzysk w Rio de Janeiro, początkowo trzymał się z tyłu stawki. Francuz do ataku przystąpił przed ostatnim wirażem i błyskawicznie zaczął wyprzedzać rywali. Nieco później przyspieszył Kszczot, który z ostatniej pozycji przesunął się na drugą. Od zwycięzcy był wolniejszy o 0,28 s.

Reklama

"Czułem się jak mały chłopiec, który bardzo chciał dostać swoją wymarzoną zabawkę. Nie miałem nic do stracenia i zaatakowałem. Kiedy ich minąłem pomyślałem sobie, że muszą być wściekli. Spodobało mi się to uczucie, byłem jak wojownik" - powiedział Bosse agencji AFP.

Po wyścigu wielkiej radości jednak nie okazywał.

"Musiałem się uszczypnąć, bo to do mnie nie docierało. Poza tym wyścig na 800 m to nie to samo co sprint. Nie byłem w stanie świętować jak Usain Bolt. Przeszedłem 200 m i zwymiotowałem" - przyznał.

To największy sukces w karierze 25-latka z Nantes. Dwa lata temu w Pekinie, kiedy Kszczot również wywalczył srebrny medal, był piąty.