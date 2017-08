Lekkoatletyczne MŚ. Bolt: Mój start mnie zabił

- Mój start mnie zabił. Normalnie ruszam szybciej, choć nie jest to mój największy atut. Zazwyczaj poprawiałem ten element z biegu na bieg, ale nie tym razem - powiedział, po porażce w biegu na 100 metrów, mistrz olimpijski Usain Bolt.

Zdjęcie Jamajczyk w rozmowie z dziennikarzami /AFP

- Nie czułem się komfortowo w blokach, ale nie będę narzekał - argumentował Usain Bolt.



- Po 30 metrach powinienem być wyżej, jednak nie da się ukryć, że ogólnie było ciężko, nie byłem w super dyspozycji, trochę dopadł mnie też trochę stres. Jak zawsze jednak zrobiłem wszystko, co mogłem, ale ciało na więcej nie pozwoliło. On (Justin Gatlin - przyp. red.) jest wielkim rywalem i żeby go pokonać trzeba być w świetnej formie. Doceniam rywalizację z nim, to dobry człowiek - dodał Jamajczyk.

Dla Usaina Bolta to ostatnie mistrzostwa świata w karierze. Jamajczyk zapowiedział, że po zawodach w Londynie będzie chciał spróbować swoich sił w... piłce nożnej.