Lekkoatletyczne MŚ. Angelika Cichocka w finale na 1500 m

Angelika Cichocka awansowała do finału biegu na 1500 m lekkoatletycznych mistrzostw świata w Londynie. Sztuka ta nie udała się Sofii Ennaoui, której do awansu zabrakło 0,05 s.

Zdjęcie Angelika Cichocka /Fot. Bartłomiej Zborowski /PAP

Cichocka w swoim biegu półfinałowym zajęła czwarte miejsce. Polka uzyskała czas 4.03,96.



Naszą zawodniczkę wyprzedziły Kenijka Faith Kipyegon (4.03,54), Brytyjka Laura Muir (4.03,64) i reprezentantka RPA Caster Semenya (4.03,80).

W drugim półfinale wystąpiła Sofia Ennaoui, która w trakcie biegu straciła sporo do czołówki. Reprezentantka Polski na ostatniej prostej ruszyła do ataku. Mijała kolejne rywalki i minęła linię mety jako szósta z czasem 4.05,80. Do awansu do finału zabrakło jej 0,05 s. Ten bieg wygrała Holenderka Sifan Hassan (4.03,77). Drugie miejsce zajęła Szwedka Meraf Bahta (4.04,04), a trzecie Amerykanka Jennifer Simpson (4.05,40).

Finał tej konkurencji odbędzie się w poniedziałek.



