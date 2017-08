Lekkoatletyczne MŚ. Adam Kszczot wybrany do komisji zawodniczej IAAF

Adam Kszczot wywalczył na MŚ w Londynie srebro w biegu na 800 m, a na koniec został doceniony przez innych zawodników, którzy wybrali go do komisji zawodniczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF).

Zdjęcie Adam Kszczot wywalczył w Londynie srebrny medal MŚ /AFP

Kszczot był w gronie 15 kandydatów. Głosowali zawodnicy biorący udział w mistrzostwach świata w Londynie.

Pozostali członkowie, których wybrano do sześcioosobowej komisji, to: Kim Collins (Saint Kitts and Nevis, 100 m), Inaki Gomez (Kanada, chód sportowy), Thomas Roehler (Niemcy, oszczep) oraz Ivana Spanović (Serbia, w dal) i Benita Willis (Australia, maraton).

Kandydowali jeszcze: Angel David Rodriguez (Hiszpania, 100 m), Habiba Ghribi (Tunezja, 3000 m z przeszkodami), Periklis Iakovakis (Grecja, 400 m ppł), Yipsi Moreno (Kuba, młot), Marco Paulo Fortes (Portugalia, kula), Rozle Prezelj (Słowenia, wzwyż), Olga Saładucha (Ukraina, trójskok), Wang Yu (Chiny, wzwyż) i Gyorgyi Zsivoczky-Farkas (Węgry, siedmiobój).

Komisja zawodnicza to organ, który ma pośredniczyć w kontaktach między władzami IAAF a lekkoatletami.