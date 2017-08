Lekkoatletyczne MŚ. Adam Kszczot wicemistrzem świata w biegu na 800 m

Adam Kszczot zajął drugie miejsce w biegu na 800 m podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Londynie.

Zdjęcie Adam Kszczot /Agencja FORUM

Kszczot rozpoczął spokojnie. Zamykał stawkę, ale popisał się piorunującym finiszem na ostatnich stu metrach, wyprzedzał po kolei rywali i wpadł na metę drugi.

Wygrał Francuz Pierre-Amboise Bosse (1.44,67). Polak miał wynik 1.44,95. Obaj osiągnęli najlepsze wyniki w tym sezonie. Brązowy medal wywalczył Kenijczyk Kipyegon Bett z czasem 1.45,21.



"Profesor", jak nazywają go komentatorzy, ma już w dorobku srebro sprzed dwóch lat. W tym sezonie nie imponował wynikami, ale za to nikt inny nie potrafi tak inteligentnie rozegrać biegu taktycznie jak on. Jest też typem turniejowca i jak sam podkreśla - z każdym biegiem czuje się coraz lepiej.

W tym roku na starcie 800 m zabrakło Davida Rudishy. Kenijczyk jest rekordzistą świata.

Kszczot jest wielce utytułowanym biegaczem, bo już dwa razy zostawał mistrzem Europy, ma także brąz. Poza tym świetnie spisywał się w hali, gdzie na mistrzostwach Europy trzy razy stawał na najwyższym podium, a na czempionacie globy był drugi i trzeci.

To trzeci medal "Biało-czerwonych" w Londynie. W poniedziałek złoty w rzucie młotem zdobyła Anita Włodarczyk, a brązowy Malwina Kopron.

MZ, Pawo