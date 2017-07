Lekkoatletyczne MP: Klaudia Kardasz z tytułem i minimum na MŚ

Klaudia Kardasz zdobyła w Suwałkach złoty medal 34. lekkoatletycznych młodzieżowych mistrzostw Polski w pchnięciu kulą. Zawodniczka Podlasia Białystok uzyskała wynik 17,88, lepszy o 13 cm od minimum PZLA na sierpniowe mistrzostwa świata w Londynie.

Zdjęcie Klaudia Kardasz /AFP

W tej samej konkurencji w gronie mężczyzn zwyciężył Konrad Bukowiecki (PKS Gwardia Szczytno). Rezultatem 20,80 poprawił rekord stadionu, który od 2004 roku należał do dwukrotnego mistrza olimpijskiego Tomasza Majewskiego i wynosił 20,34.

- Szału nie ma, ale tragedii też nie ma, to jest pchanie na moim poziomie, jaki ostatnio prezentuję. Do rekordu życiowego daleko. Na razie ciężko byłoby się do niego zbliżyć, od tego są mistrzostwa świata, od tego jest sierpień, a mamy początek lipca - powiedział Bukowiecki.

W Suwałkach zabrakło anonsowanych przez PZLA sprinterki Ewy Swobody (AZS AWF Katowice) i biegającej średnie dystanse Sofii Ennaoui (MKL Szczecin). Nie wystartowała także zawodniczka miejscowego klubu Hańcza Maria Andrejczyk. Czwarta oszczepniczka igrzysk w Rio de Janeiro po operacji barku nie jest jeszcze w formie.

- Suwałki organizują imprezę, a ja nie mogę wystąpić przed swoją publicznością. Jest mi ogromnie przykro - przyznała.

Zawody, które zakończą się w niedzielę, odbywają się na przebudowanym dwa lata temu stadionie lekkoatletycznym. Rok temu odbyły się tu mistrzostwa Polski juniorów, w których wystartowało ponad tysiąc sportowców.