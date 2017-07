Lekkoatletyczne MME. Konrad Bukowiecki i Ewa Swoboda w finałach

Konrad Bukowiecki w pchnięciu kulą i sprinterka Ewa Swoboda awansowali do finałów odbywających się w Bydgoszczy mistrzostw Europy do lat 23. W piątek powalczą o podium. - To nie jest szczyt moich możliwości. Mam nadzieję, że w piątek zaprezentuję się lepiej, a na stadion przyjdzie więcej kibiców, bo mówiąc wprost jest póki co "lipa" - mówiła otwarcie Ewa Swoboda.

Zdjęcie Ewa Swoboda /Tytus Żmijewski /PAP

Jedyny Polak w tej konkurencji Grzegorz Ebel (MLKS Baszta Bytów) zajął 17. miejsce - 31.02,43.

Bukowiecki (PKS Gwardia Szczytno) w eliminacjach zdeklasował rywali. Wynikiem 21,26 poprawił rekord mistrzostw Europy U-23. W finale wystąpi również Jan Parol (WLKS Nowe Iganie), który uzyskał odległość 18,13.

Bez problemów przebrnęła w czwartek przez eliminacje i półfinał 100 m Ewa Swoboda (AWF AZS Katowice).

- To nie jest szczyt moich możliwości. Mam nadzieję, że w piątek zaprezentuję się lepiej, a na stadion przyjdzie więcej kibiców, bo mówiąc wprost jest póki co "lipa". Chcę być w finale lepsza nie o 0,1, a o przynajmniej 0,2 sekundy od rywalek i w końcu wywalczyć przepustkę na seniorskie mistrzostwa świata - powiedziała.

Jej wynik - 11,32 - był najlepszym w półfinale, ale nadal nie gwarantuje podopiecznej Iwony Krupy udziału w sierpniowych mistrzostwach w Londynie. W eliminacjach uzyskała 11,26, ale przy zbyt sprzyjającym wietrze.

Na półfinale udział w rywalizacji sprinterek zakończyła Kamila Ciba (OŚ AZS Poznań) - 11,69. Jej los podzielił Dominik Kopeć (KS Agros Zamość) - 10,57.

W finale 3000 m z przeszkodami wystąpi Aneta Konieczek (WMLKS Nadodrze Powodowo). W swoim półfinale była szósta - 10.10,39. O podium powalczy również Michał Rozmys (UKS Barnim Goleniów), który zwyciężył w swoim biegu półfinałowym na 1500 m.

Daria Zabawska (KS Podlasie Białystok), Monika Nowak (AZS AWF Kraków) oraz Aleksandra Grubba (AZS AWFiS Gdańsk) uzyskały awans do finału rzutu dyskiem. Eliminacje z powodzeniem przebrnęli także Kamila Przybyła (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL) w skoku o tyczce i Norbert Kobielski (MKS Inowrocław) w skoku wzwyż.

- Chciałabym bardzo skoczyć w końcu 4,50. Wiem, że stać mnie na to, co powtarzają trenerzy. W sporcie nie ma rzeczy niemożliwych. Będę się biła o medal na swoim stadionie - podkreśliła Przybyła.

W mistrzostwach Europy U-23 w Bydgoszczy, które potrwają do niedzieli, wystartuje 64 reprezentantów Polski. Do zawodów zgłosiło się ok. 1100 lekkoatletów z 46 krajów, co jest rekordem frekwencyjnym imprezy.

W pierwszym dniu medale w biegu na 10 000 m zdobyli: złoty Hiszpan Carlos Mayo - 29.28,06, srebrny Niemiec Amanal Petros - 29.34,94, a brązowy Francuz Emmanuel Roudolff Levisse - 29.42,85.