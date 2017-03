Lekkoatletyczne HME. Prezes PZLA Henryk Olszewski: Historyczny sukces

Prezes PZLA Henryk Olszewski podkreślił, że 12 medali halowych mistrzostw Europy zdobytych w Belgradzie przez reprezentantów kraju (w tym siedem złotych), to efekt pracy wielu osób. "Sukces jest historyczny. Jestem wzruszony, bo to praca całego zespołu" - powiedział PAP.

Zdjęcie Sylwester Bednarek /Fot. Adam Warżawa /PAP

"Zawsze byłem ostrożny w wypowiedziach, ale nie można inaczej skomentować tego wyniku. Oczywiście na wyróżnienie zasługują zawodnicy, ale też trenerzy i zespół organizacyjny z biura PZLA. Całość pozwoliła nam na osiągniecie tego, co tutaj zrobiliśmy" - zaznaczył prezes.

W ostatnim dniu mistrzostw polscy lekkoatleci zdobyli cztery złote i jeden brązowy medal.

"Zdaję sobie sprawę, że są to mistrzostwa Europy, ale z sukcesu musimy się cieszyć, bo to również trzeba umieć. Widać od razu, że młodzież, która weszła w sport seniorski, nie zawiodła, a nawet grała pierwsze skrzypce. To nasza przyszłość i kapitał na igrzyska w 2020 roku w Tokio" - dodał Olszewski.

Były trener dwukrotnego mistrza olimpijskiego Tomasza Majewskiego stwierdził, że "czekamy teraz na przełożenie tego na sezon letni. Sam byłem szkoleniowcem i wiem, że to nie jest łatwe. Dziś pokonaliśmy jednak całą Europę".

"Największą niespodzianką jest wspaniały wynik w pchnięciu kulą Konrada Bukowieckiego (21,97 m). On wykasował dwa rekordy Polski Tomka. Ten drugi też się z tego cieszy, że chwilę po zakończeniu przez niego kariery jest już następca. Ważne jest również to, że wrócili do wielkiej formy starsi zawodnicy - jak Sylwester Bednarek. W tym przypadku trzeba podkreślić rolę trenera Michała Lićwinko" - wspomniał szef PZLA.

W lipcu w Bydgoszczy odbędą się mistrzostwa Europu U-23. Olszewski ma nadzieję, że Polacy będą tam występowali w głównych rolach.

"PZLA prowadzi politykę szerokiego szkolenia. Niesie to za sobą duże koszty, ale przy szerokiej ławce zawsze jest szansa, że dorobimy się medalistów w seniorskiej rywalizacji. Rok temu zajęliśmy pierwsze miejsce w klasyfikacji letnich ME w Amsterdamie. Nie stoimy już tylko rzutami, ale dochodzą utalentowani zawodnicy w innych konkurencjach" - zwrócił uwagę.

"Halę mamy wygraną, ale hale, gdy patrzeć poprzez liczbę obiektów w kraju, mamy przegrane. Tu robię ukłon w kierunku Ministerstwa Sportu i Turystyki, bo trzeba kilka takich budowli wznieść. Myślę, że minister to doskonale rozumie i zadziała odpowiednio" - dodał Olszewski.

Z Belgradu - Tomasz Więcławski





Wideo Sylwester Bednarek: Duży powrót po tylu latach suchych. Wideo

ME w Belgradzie. Medale Kszczota, Bednarka i Swobody. Galeria 1 18 Adam Kszczot Autor zdjęcia: Adam Warżawa Źródło: PAP 18