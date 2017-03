Lekkoatletyczne HME. Polacy na czele klasyfikacji medalowej!

Fenomenalnie dla polskich lekkoatletów układają się 34. Halowe Mistrzostwa Europy w Belgradzie. Po dwóch dniach rywalizacji w stolicy Serbii "Biało-czerwoni" z dorobkiem siedmiu medali są liderem klasyfikacji medalowej! Dzisiaj ostatni dzień czempionatu i szansa na zdobycie jeszcze pięciu "krążków".

Zdjęcie Konrad Bukowiecki ze złotym medalem /Fot. Adam Warżawa /PAP

Po dwóch dniach rywalizacji w Belgradzie 33-osobowa reprezentacji Polski robi furorę i zasłużenie przewodzi w tabeli medalowej. Na siedem medali "Biało-czerwonych" składają trzy złota, jedno srebro i trzy brązowe trofea.



Worek z medalami, i to od razu zdobywając złoto, rozwiązał rekordzista kraju w skoku o tyczce Piotr Lisek, prezentujący od początku roku wyśmienitą formę. Wczoraj kolejne dwa złote "krążki" padły łupem genialnego nastolatka w pchnięciu kulą Konrada Bukowieckiego (ustanowił absolutny rekord kraju) oraz znakomitego średniodystansowca Marcina Lewandowskiego w biegu na 1500 m. Co ciekawe, do czasu dzisiejszego finału na 800 m, "Lewy" jest także wciąż aktualnym mistrzem Europy na tym dystansie.



Pozostałe medale dla "Biało-czerwonych", trzymając się gradacji według wartości kruszcu, zdobywali: Rafał Omelko (srebro, bieg na 400 m), Paweł Wojciechowski (brąz, skok o tyczce), Sofia Ennaoui (brąz, bieg na 1500 m) oraz Justyna Święty (brąz, bieg na 400 m).



Zdjęcie Tabela medalowa / print screen /

Ciekawe jest "rozbicie" tabeli medalowej z podziałem na płeć. W klasyfikacji mężczyzn też jesteśmy najlepsi...

Zdjęcie Medale mężczyzn / print screen /

...natomiast w zestawieniu kobiet, z racji tylko brązowych medali, zajmujemy dalszą lokatę.



Zdjęcie Medale kobiet / print screen /

Dzisiaj, w ostatnim dniu zawodów, dorobek ten mogą powiększyć: Ewa Swoboda na 60 m, Adam Kszczot na 800 m, Sylwester Bednarek w skoku wzwyż oraz obie sztafety.