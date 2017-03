Lekkoatletyczne HME. Paulina Guba w finale pchnięcia kulą

Paulina Guba (OKS Start Otwock) pchnęła kulę na odległość 17,62 m i awansowała do popołudniowego finału halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Belgradzie. W eliminacjach odpadła Agnieszka Maluśkiewicz (OŚ AZS Poznań).

Zdjęcie Paulina Guba /Fot. Aleksandra Szmigiel-Wisniewska /East News

By znaleźć się bezpośrednio w rozgrywce o medale trzeba było uzyskać 17,70. Udało się to siedmiu zawodniczkom. Pierwszą spoza tego grona była Guba. Pierwszą próbę spaliła, w kolejnej miała 17,30, a w ostatniej poprawiła się na 17,62. To wystarczyło, by zapewnić sobie miejsce w finale.

Słabiej wypadła Maluśkiewicz. Wynikiem z pierwszej kolejki - 16,15 m została sklasyfikowana na 17. pozycji. Dwa następne podejścia spaliła.

Finał zaplanowany jest na godz. 17.35.

Halowe ME potrwają do niedzieli. W składzie reprezentacji Polski jest 33 lekkoatletów.