Lekkoatletyczne HME. Konrad Bukowiecki w finale pchnięcia kulą

Konrad Bukowiecki (PKS Gwardia Szczytno) jako jedyny z trzech Polaków awansował do wieczornego finału halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Belgradzie. Bukowiecki pchnął kulę na odległość 21,06. Z zwodów odpadli Michał Haratyk (AZS AWF Kraków) i Rafał Kownatke (LKS Ziemi Puckiej Puck).

Zdjęcie Konrad Bukowiecki /Adam Warżawa /PAP

Bukowiecki, mistrz świata juniorów pokazał, że jest w znakomitej dyspozycji. Już dwa lata temu, jako zaledwie 17-latek zajął w tej imprezie szóste miejsce. Teraz ma realne szanse, by wskoczyć na podium. W eliminacjach wykonał tylko jedno pchnięcie - na odległość 21,06 (to jego czwarty wynik w karierze). Lepszy od niego był jedynie utytułowany Niemiec David Storl.

Eliminacji nie przebrnęli Kownatke i Haratyk. Pierwszy z nich miał jedną próbę udaną na 19,28. To dało mu dopiero 17. lokatę. Jeszcze słabiej wypadł wicemistrz Europy z Amsterdamu Haratyk. Jego kula poleciała na 19,18 i 19,05, klasyfikując go na 18. pozycji.

By automatycznie awansować do finału trzeba było pchnąć 20,50. To udało się sześciu zawodnikom. Finał o godz. 19.20.