Lekkoatletyczne HME. Kadrowicze spotkali się z przedstawicielami ambasady

Polscy lekkoatleci startujący w halowych mistrzostwach Europy spotkali się z przedstawicielami ambasady RP w Belgradzie. Placówkę dyplomatyczną reprezentował zastępca ambasadora Andrzej Kindziuk. Sportowcy podarowali mu koszulkę z autografami.

Zdjęcie Polscy lekkoatleci spotkali się z przedstawicielami ambasady RP w Belgradzie /Fot. Adam Warżawa /PAP

"My jesteśmy tutaj do pomocy, a to wy okazaliście się prawdziwymi ambasadorami naszego kraju w Serbii. Czujemy dumę. To dla nas zaszczyt, że możemy spotkać się z tak wybitnymi sportowcami. Kibice w Belgradzie bardzo lubią Polaków, bo jest niepisane porozumienie między fanami sportu w obu krajach" - powiedział podczas kameralnego spotkania w hotelu dyplomata.

Reklama

Zastępca ambasadora rozmawiał m.in. z prezesem PZLA Henrykiem Olszewski, sekretarzem generalnym polskiej federacji Pawłem Olszańskim oraz medalistami europejskiego czempionatu: Konradem Bukowieckim, Sofią Ennaoui, Pawłem Wojciechowskim, Marcinem Lewandowskim, Justyną Święty i Rafałem Omelką, a także skoczkinią wzwyż Kamilą Lićwinko i dwukrotnym mistrzem olimpijskim w pchnięciu kulą Tomaszem Majewskim.

Oprócz rozmów sportowych, podczas spotkania poruszano tematy związane z bieżącą sytuacją w Serbii i krajach ościennych.

"To miłe zaskoczenie, że ambasador zechciał się spotkać ze wszystkim polskimi medalistami. Nie zrobił tego w sposób oficjalny, ale przyjechał do hotelu ze swoimi najbliższymi. Obiecał, że będzie kibicował naszym reprezentantom w Kombank Arenie podczas niedzielnej sesji popołudniowej i z wielką chęcią wysłucha Mazurka Dąbrowskiego, gdy będę stawał na najwyższym stopniu podium" - wspomniał Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski i mistrz Europy w biegu na 1500 m.

Z Belgradu - Tomasz Więcławski