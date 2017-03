Lekkoatletyczne HME. Ewa Swoboda i Agata Forkasiewicz w półfinałach biegu na 60 m

Ewa Swoboda (AZS AWF Katowice) i Agata Forkasiewicz (AZS AWF Wrocław) awansowały do półfinału biegu na 60 m halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Belgradzie. Swoboda w eliminacjach startowała z przeziębieniem.

Zdjęcie Ewa Swoboda /Adam Warżawa /PAP

Swoboda, która mówiła otwarcie, że przyjechała do Serbii, by walczyć o medal, jest przeziębiona. Mimo wszystko w eliminacjach poradziła sobie bardzo dobrze. Wygrała bieg czasem 7,21, a szybsza była od niej tylko Niemka Rebekka Haase - 7,14.

- Jestem przeziębiona, ale jutro już będzie lepiej. Bałam się jak z tym kaszlem wszystko pójdzie, ale 7.21 to bardzo dobrze - mówiła Polka tuż po biegu w wywiadzie dla TVP Sport.



Trochę więcej emocji przysporzyła Forkasiewicz. Wrocławianka była dopiero szósta wynikiem 7,46. Musiała czekać, co zrobią rywalki. Okazało się jednak, że ten rezultat wystarczył, by znaleźć się w półfinale.

Półfinałowe serie i finał - w niedzielę.