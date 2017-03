Lekkoatletyczne HME. 19 Polaków wystartuje w piątek w Belgradzie

W 34. halowych mistrzostwach Europy wystartuje w piątek w Belgradzie 19 polskich lekkoatletów. O medal w skoku o tyczce powalczą Piotr Lisek i Paweł Wojciechowski. W eliminacjach wystąpią m.in. Kamila Lićwinko w skoku wzwyż, Adam Kszczot na 800 m i Marcin Lewandowski na 1500 m.

Zdjęcie Piotr Lisek /AFP

Lisek, lider światowej listy z wynikiem sześciu metrów, pod nieobecność rekordzisty globu Francuza Renaud Lavillenie, jest faworytem konkursu.

"Dwie połamane tyczki w ostatnim czasie - to ogromny pech. Mam stłuczoną nogę, rękę, ale wierzę, że to nie pokrzyżuje moich planów" - powiedział zawodnik OSOT Szczecin. Drugi wynik w Europie mają ex aequo Wojciechowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL) oraz Francuz Kevin Menaldo - 5,78.

Z polskiej ekipy jako pierwszy, o godz. 9.40, w eliminacjach skoku w dal zaprezentuje się Tomasz Jaszczuk (WLKS Nowe Iganie). Dwie godziny później, w pierwszej rundzie pobiegnie Kszczot (RKS Łódź).

Długo może trwać kwalifikacyjny konkurs skoku wzwyż z udziałem Lićwinko (KS Podlasie Białystok), który rozpocznie się o 17.30. Zgłoszono do niego aż 21 zawodniczek. "Będą nerwy i spore zamieszanie, bo jest tylko jedna skocznia" - wspomniała halowa mistrzyni świata Sopot 2014.

Maraton czeka płotkarzy, którzy przed południem mają eliminacje, a po południu półfinały i walkę o medale. Jeżeli wcześniej nie odpadną z rywalizacji, mogą powalczyć o nie Karolina Kołeczek (MUKS Wisła Junior Sandomierz) i Damian Czykier (KS Podlasie Białystok).

W Belgradzie od piątku do niedzieli wystartuje ok. 560 lekkoatletów z 48 krajów bez Rosji, Kosowa i Liechtensteinu.