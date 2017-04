Joanna Łochowska mistrzynią Europy w podnoszeniu ciężarów

Joanna Łochowska (UKS Zielona Góra) została mistrzynią Europy w podnoszeniu ciężarów. Polka zdobyła złoty medal w kat. 53 kg. Zawody odbyły się w chorwackim Splicie.

Zdjęcie Joanna Łochowska /Gawalkiewicz/ZAFF/REPORTER /East News

Drugie miejsce zajęła Hiszpanka Atenery Hernandez z wynikiem 191 kg, a trzecie Białorusinka Liudmiła Pankowa - 189 kg.

W 2016 roku w norweskim Forde Łochowska wywalczyła brązowy medal w kat. 58 kg.

Przed wyjazdem do Splitu trener kadry kobiet Antoni Czerniak nie krył, że bardzo liczy na jej dobry start. Łochowska na zgrupowaniach, zarówno w Zakopanem jak i Spale osiągała bardzo dobre wyniki, poprawiała swoje rekordy życiowe. To zapowiadało także dobry start w mistrzostwach Europy, pod warunkiem, że nie będzie problemów zdrowotnych.

W Splicie Łochowska prowadziła po rwaniu, w którym osiągnęła w drugim podejściu 86 kg. W trzecim zaatakowała 89 kg, sztanga znalazła się nad głową, ale próba nie została uznana przez sędziów.

Druga była Hernandez z takim samym rezultatem, a trzecia Turczynka Bediha Tunadagi - 84 kg.

W podrzucie Polka na początek zaliczyła 104 kg i spokojnie czekała na to, co zrobią rywalki. Hernandez w ostatniej próbie zaliczyła podejście do 105 kg i objęła prowadzenie. Ale Łochowska miała jeszcze w zapasie dwie próby. Zadysponowała 106 kg, podejście zaliczyła, czym zapewniła sobie złoty medal i z trzeciej, ostatniej próby zrezygnowała.

Zawodniczka z Zielonej Góry zdobyła dla Polski 38. medal w mistrzostwach Europy kobiet, a dziewiąty złoty. W dorobku Polki mają także dziesięć medali srebrnych i dziewiętnaście brązowych.

Łochowska, obok złotego medalu w dwuboju, zdobyła także dwa "małe" złote krążki za rwanie i podrzut.

Największego pecha miała Tunadagi. W podrzucie spaliła trzy podejścia do 104 i 105 kg i nie została sklasyfikowana w dwuboju. Na "otarcie łez" wręczony jej "mały" brązowy medal za rwanie.

W Chorwacji nie wystąpiła w 53 kg żadna z medalistek mistrzostw w 2016 roku w Forde. W Norwegii rezultaty był lepsze niż w Splicie, rok temu triumfatorka Rumunka Cristina Iovu miała w dwuboju 210 kg (90+120).

Wyniki w kat. 53 kg:

1. Joanna Łochowska (Polska) 192 (86+106)

2. Atenery Hernandez (Hiszpania) 191 (86+105)

3. Liudmiła Pankowa (Białoruś) 189 (83+106)

4. Evagjelia Veli (Albania) 182 (82+100)

5. Giorgia Russo (Włochy) 177 (76+101)

6. Sarah Ovsthus (Norwegia) 175 (78+97)