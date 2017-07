Fajdek przegrał z Nowickim na MP i krytykuje organizatorów

Niespodzianka na lekkoatletycznych mistrzostwach Polski w Białymstoku! Paweł Fajdek przegrał z Wojciechem Nowickim walkę o złoty medal w rzucie młotem. Po zawodach Fajdek był niezadowolony i krytykował organizatorów zawodów.

Zdjęcie Wojciech Nowicki (z lewej) i Paweł Fajdek /AFP

Fajdek rzucił 78,64 m, Nowicki uzyskał 80,47 m.

Reklama

- Może i bieżnia jest fajna, stadion jest odnowiony, ale tutaj nie powinien się odbywać rzut młotem. Równie dobrze mógłbym zrobić mistrzostwa Polski w Spale i też byłoby fajnie. Promień z lewej strony jest po prostu za krótki. To, że piaskownica byłaby wtedy w promieniu, to nie jest mój problem. Nie można robić takich jaj. Przygotowuję się do mistrzostw świata i zaliczam zerowy start, bo to jest dramat. Co z tego, że przyjechałem poprawić rekord Polski, skoro nie miałem do tego warunków - grzmiał dwukrotny mistrz świata.

Innego zdania byli sędziowie. Zapewnili, że promień rzutu był wyznaczony prawidłowo i według przepisów IAAF. Problemem było posadowienie klatki w stosunku do sektora rzutu.

- Dobrze, że jest jeszcze jeden start. Za tydzień w ośrodku Cetniewo we Władysławowie. Tam na pewno będzie wszystko dobrze i będę mógł się sprawdzić przed mistrzostwami świata. W przypadku gdyby to był ostatni start to co ja miałbym powiedzieć? Że czuję się niepewnie? Teraz każdy będzie mówił, że mam złą formę. To jest brak profesjonalizmu ze strony organizatorów - nie odpuszczał Fajdek.

Zaznaczył też wprost, że nie chodzi wcale o tytuł mistrza Polski.

- Zostawmy kwestię medali. Dobrze, że Nowicki uratował konkurs. Niestety moje rzuty tutaj były niezaliczane - mówił.

Nowicki, dla którego jest to pierwszy tytuł mistrza kraju, rzucał z drugiej strony promienia.

- Nie ma dla mnie znaczenia, czy wygrałem, czy przegrałem, bo mistrzostwa Polski to tylko przetarcie przed Londynem. Jestem zaskoczony takim wynikiem, tym bardziej, że na obozie ostatnie dwa tygodnie były bardzo ciężkie. Bardzo ciężko pracowaliśmy i nie zanosiło się, żebym miał taki uzyskać rezultat - powiedział.

Zawodnik Podlasia Białystok poprawił też rekord życiowy, ale i tak uważa, że to niespodzianka, iż udało mu się pokonać Fajdka.

- On jest najlepszy na świecie. Zawsze dążę do tego, by być drugim za nim. Jeśli się czasami uda wygrać, to fajnie. Nastawiam się zawsze na to, by robić swoje - podkreślił.

Na temat krytyki promienia z lewej strony niechętnie się wypowiadał.

- Nie wiem, czy był dobry, czy zły, ale na pewno jest węziej po lewej stronie. Tutaj jest taka płyta boiska i nie da się pewnych rzeczy oszukać. Nie będę krytykować, bo każdy miał takie same warunki - podkreślił i dodał: "obstawiam, że za 2,5 tygodnia Paweł pokaże na mistrzostwach świata, kto jest najlepszy".

Mistrzostwa Polski potrwają w Białymstoku do niedzieli.