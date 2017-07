Eliza Gawryluk, medalistka lekkoatletycznych mistrzostw Polski seniorów, nie żyje

W wieku 29 lat zmarła Eliza Gawryluk, medalistka mistrzostw Polski seniorów w biegu na 10 000 m. Była lekkoatletka została znaleziona martwa w swoim apartamencie w chińskim Chengdu, ale rodzina nie informuje o przyczynach jej śmierci.

Zdjęcie Eliza Gawryluk nie żyje. Była lekkoatletka miała 29 lat /fot. Facebook Eliza Anna Gawryluk /

Dramatyczne losy Gawryluk zmusiły jej najbliższych, a konkretnie jej ciocię, by na portalu zrzutka.pl uruchomić akcję, której celem jest zebranie środków finansowych na sprowadzenie do Polski prochów śp. Elizy.

"Chodzi o pokrycie kosztów związanych z kremacją i transportem prochów" - zatytułowała swój apel krewna ofiary. Do tej pory (stan na godz. 14.30) zebrano nieco ponad 10 tys. złotych z potrzebnych 30 tys.

Dalej, w opisie znajduje się poniższa, dramatyczna relacja wydarzeń z jednego dnia.

"18 lipca: jedząc lunch w pracy z rodziną, rozmawialiśmy trochę o Elizie:

- Co robi teraz? Zapytała moja ciocia.

- Jest w Chinach, gdzie uczy dzieci języka angielskiego.

18 lipca po południu:

Otrzymałam telefon od mojej najlepszej przyjaciółki, Sylwii (ciotki Elizy)

- Joanna, Eliza odeszła...

- Co??? W jaki sposób??? Czemu...???"

Do śmierci Gawryluk doszło w na razie nieznanych okolicznościach. "Eliza odeszła nagle, nie wiemy jeszcze, co było przyczyną śmierci. To wykaże sekcja zwłok, która będzie przeprowadzona w Chinach" - informują bliscy.

Gawryluk, przedstawiana jako kobieta-podróżnik, niedawno podjęła pracę nauczycielki języka angielskiego w Chinach, gdzie uczyła małe dzieci.

Jej największym sukcesem sportowym był brązowy medal mistrzostw Polski w biegu na dystansie 10 000 metrów, zdobyty w Kozienicach w 2008 roku. Rok wcześniej wystąpiła w reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy U-20 w Hengelo, gdzie uplasowała się na szóstym miejscu. Wówczas wystartowała na 3000 m z przeszkodami.

Karierę zakończyła bardzo wcześnie, bo już z wieku 23 lat, z uwagi na uciążliwe i przewlekłe kontuzje. Będąc atrakcyjną kobietą, z sukcesem spróbowała swoich sił w modelingu, podejmując pracę w jednej z agencji w Mediolanie.

Niestety ostatnia przygoda w jej życiu zakończyła się w najtragiczniejszym z możliwych scenariuszy.