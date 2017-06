Dziś piątka z Kusocińskim - bieg z pamiątkami po mistrzu olimpijskim

- Na stadionie kierowała mną ambicja i miłość do ojczyzny - wyznał swego czasu Janusz Kusociński. Mistrza olimpijskiego z 1932 roku na 10 000 m zabili Niemcy w Palmirach 21 czerwca 1941 roku. W środę wieczorem odbędzie się w Warszawie bieg jego pamięci na 5 km.

- To będzie wyjątkowy bieg - powiedział dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki Tomasz Jagodziński.

Reklama

- Przychyliliśmy się do propozycji organizatora, aby uczestnicy zawodów mogli jeszcze lepiej poznać Kusocińskiego poprzez pozostałe po nim pamiątki. Jedną z takich, zaliczanych do najcenniejszych w naszej placówce, jest stoper używany przez mistrza podczas treningów, z którym prawie się nie rozstawał - podkreślił.

Jak dodał, zostanie również zaprezentowane popiersie Kusocińskiego z 1954 roku autorstwa rzeźbiarza i malarza Janusza Wildena, siedem rzadko pokazywanych fotografii dużego formatu, m.in. złotego medalu z Los Angeles, który skradziono z katedry św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w... 1981 roku, a także unikalny eksponat - złoty sygnet ufundowany przez dyrektora Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego za zwycięstwo w igrzyskach.

Kusociński miał 32 lata i... wojskową kategorię D (niezdolny do służby), ale 1 września 1939 roku zgłosił się w warszawskiej Cytadeli i błagał, by przyjęli go do 360. Pułku Piechoty. Był kapralem, brał udział w obronie Okęcia. Kilka dni przed kapitulacją został dowódcą plutonu w Forcie Czerniaków. Poważnie ranny w udo, zemdlał z upływu krwi. Zofię Biernacką, organizatorkę punktu opatrunkowego na Sadybie poprosił, by ukryła go u siebie w domu.

W marcu 1940 roku gestapo aresztowało Kusocińskiego w bramie przy ul. Noakowskiego 16. Mimo prawie trzymiesięcznego śledztwa (Szucha, Pawiak) nie wydał nikogo z towarzyszy walki, zachowując wysoce moralną i patriotyczną postawę. Zmaltretowany i niechodzący już o własnych siłach mistrz olimpijski został włączony do transportu, który partiami w dniach 20-21 czerwca kierowano do Palmir na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej na miejsce masowej egzekucji.

Bieg Piątka z Kusocińskim rozpocznie się o godz. 19.21 przy Centrum Olimpijskim. Medale uczestnikom zawodów wręczać będzie mistrz olimpijski z Montrealu (1976) w skoku wzwyż Jacek Wszoła.