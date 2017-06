Drużynowe lekkoatletyczne ME. Polska na drugim miejscu

Reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce w rozgrywanych w Lille drużynowych lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. To najlepszy wynik "Biało-czerwonych" w historii startów w tej imprezie. W ostatnim dniu zmagań swoje konkurencje wygrali Paweł Fajdek, Kamila Lićwinko i sztafeta kobiet 4x400 m. Złoty medal w Lille zdobyła reprezentacja Niemiec.

Zdjęcie Adam Kszczot wygrał bieg na 800 m, ale został zdyskwalifikowany /AFP

Po sobotnich konkurencjach "Biało-czerwoni" zajmowali wysokie drugie miejsce. Reprezentacja Polski ustępowała tylko Niemcom, a strata po 21 z 40 konkurencji wynosiła 15,5 pkt. Za plecami naszej drużyny była Wielka Brytania (strata 6 pkt).



W niedzielę jako pierwsi rywalizację rozpoczęli młociarze. Paweł Fajdek "spalił" dwie pierwsze próby i zrobiło się nerwowo. Na szczęście, dwukrotny mistrz świata (2013 i 2015) w trzecim rzucie pokazał klasę. Uzyskał 78.29 m i wygrał konkurs. Drugi Białorusin Paweł Bareisza miał 77.52.



W pchnięciu kulą trzecie miejsce z wynikiem 17.67 m zajęła Paulina Guba. Polka przegrała tylko z Białorusinką Alioną Dubickają (18.39) i Holenderką Melissą Boekelmann (17.72).



Dużą radości sprawiła nam Kamila Lićwinko w skoku wzwyż. 31-letnia zawodniczka wygrała konkurs pokonując poprzeczkę zawieszoną na 1.97 m. Polka przeskoczyła tę wysokość w pierwszej próbie. Tyle samo, ale w trzecim podejściu, uzyskała Niemka Marie-Laurence Jungfleisch. Lićwinko wyrównała swój najlepszy wynik w tym sezonie.



Tuż za podium, czwarte miejsce, uplasował się na 110 m przez płotki Damian Czykier (13,40). Wygrał Hiszpan Orlando Ortega (13,20). Nie udał się natomiast występ na 11 m przez płotki Karolinie Kołeczek. Polka została zdyskwalifikowana za falstart. Dyskwalifikacja spotkała także naszego faworyta na 800 m Adama Kszczota. Polak wygrał bieg, ale przez chwilę znalazł się poza bieżnią i za to został ukarany.



Anna Jagaciak-Michalska została sklasyfikowana na piątym miejscu w skoku w dal z wynikiem 6.35 m. Najlepsza okazała się Niemka Claudia Salman-Rath (6.66).

Wideo Paweł Fajdek: Odległość nie powala. Wideo

Reklama

Dobrze spisała się w biegu na 1500 m Angelika Cichocka. Reprezentantka Polski musiała uznać wyższość jedynie Niemki Konstanze Klosterhalfen. Wynik Cichockiej to 4.12,16, a triumfatorki 4.09,57.



Na najniższym stopniu podium w biegu na 3000 m z przeszkodami stanął Krystian Zalewski, który uzyskał czas 8.33,02. Przed Polakiem finiszowali Francuz Mahiedine Mekhissi-Benabbad (8.26,71) i Hiszpan Sebastian Martos (8.27,46).



Rekord życiowy w biegu na 200 m pobiła Anna Kiełbasińska. Polka uzyskała czas 22,8 s, co dało jej drugie miejsce. Szybsza od niej o zaledwie 0,2 s była Greczynka Maria Belibasaki. Na tym samym dystansie wśród mężczyzn wystąpił Karol Zalewski, który zajął szóste miejsce ze swoim najlepszym wynikiem w tym sezonie 20,87.



Zaciętą walkę o zwycięstwo w rzucie dyskiem stoczył Robert Urbanek z Niemcem Robertem Hartingiem. Polak w trzeciej serii osiągnął 66.25 m, co dało mu prowadzenie. Niemiec w ostatnim rzucie wyprzedził Urbanka o pięć centymetrów! Zarówno dla Urbanka i Hartinga to najlepsze rezultaty w tym sezonie.



W biegu na 5000 m piąte miejsce zajęła Paulina Kaczyńska z wynikiem 16.01,68. Triumfowała Hiszpanka Ana Lozano (15.18,40).

Duże nadzieje wiązaliśmy z występem Piotra Liska w skoku o tyczce. Rekordzista Polski miał jednak poważnego konkurenta Renauda Lavilleniego. Lisek rozpoczął spokojnie od 5.30 i z tą wysokością sobie bez problemów poradził. Podobnie z 5.45. Kłopoty zaczęły sie później. Polak dwa razy strącił poprzeczkę na 5.55. Ostatnią próbę przesunął na 5.65, ale skok również był nieudany. Lisek z wynikiem 5.45 zakończył konkurs na piątym miejscu. Wygrał główny faworyt, czyli Lavillenie wynikiem 5.80.

Znakomicie spisały się nasze panie w sztafecie 4x400 m. Polki pobiegły w składzie: Iga Baumgart, Patrycja Wyciszkiewicz, Martyna Dąbrowska i Małgorzata Hołub. "Biało-czerwone" okazały się bezkonkurencyjne. Polki wygrały z czasem 3.27,60. Drugie linię mety minęły Ukrainki (3.28,02), a trzecie Niemki (3.28,47).

Najlepszy wynik w sezonie osiągnęła Marcelina Witek w rzucie oszczepem. Rezultat 60.98 m dał jej trzecie miejsce. Wygrała Czeszka Barbora Szpotakova (65,14).

Wideo Kamila Lićwinko najlepsza w skoku wzwyż podczas DME

W ostatniej konkurencji zawodów rywalizowali mężczyźni w sztafecie 4x400 m. Polacy wystąpili w składzie: Łukasz Krawczuk, Michał Pietrzak, Jakub Krzewina i Rafał Omelko.

W ostatniej konkurencji zawodów rywalizowali mężczyźni w finał A sztafecie 4x400 m. Polacy wystąpili w składzie: Łukasz Krawczuk, Michał Pietrzak, Jakub Krzewina i Rafał Omelko. "Biało-czerwoni" od początku walczyli o zwycięstwo. Na ostatniej zmianie rewelacyjnie pobiegł Omelko, który na finiszu odparł atak Francuza i minął linię mety jako pierwszy. Polacy uzyskali czas 3.03,86, a reprezentanci gospodarzy 3.03,92. Trzecie miejsce zajęli Niemcy (3.04,64). Okazało się jednak, że rozgrywany wcześniej finał B był szybszy. Polacy zajęli ostatecznie czwartą pozycję. Wygrali Hiszpanie (3.02,32) przed Holendrami (3.02,37) i Czechami (3.03,31).

W klasyfikacji końcowej Niemcy uzyskali 321,5 pkt. Polacy zgromadzili 295 pkt, a Francuzi 270. Gospodarze o jedno "oczko" wyprzedzili Wielką Brytanię.

Do tej pory najlepszy występ w drużynowych ME Polacy zanotowali trzy lata temu, kiedy stanęli na najniższym stopniu podium.

RK

Końcowa tabela drużynowych ME:

1. Niemcy 321,5 pkt

2. Polska 295

3. Francja 270

4. Wielka Brytania 269

5. Hiszpania 242,5

6. Ukraina 236,5

7. Włochy 221

8. Czechy 214,5

9. Grecja 196,5

10. Białoruś 188,5

11. Holandia 175

Wyniki ostatniego dnia drużynowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Lille:

Kobiety

200 m (pomiar ręczny)

1. Maria Belibasaki (Grecja) 22,6

2. Anna Kiełbasińska (Polska) 22,8

3. Rebekka Haase (Niemcy) 22,8

1500 m

1. Konstanze Klosterhalfen (Niemcy) 4.09,57

2. Angelika Cichocka (Polska) 4.12,16

3. Natalia Pryszczepa (Ukraina) 4.13,51

5000 m

1. Ana Lozano (Hiszpania) 15.18,40

2. Julija Szmatienko (Ukraina) 15.30,36

3. Alina Reh (Niemcy) 15.32,50

4. Liv Westphal (Francja) 15.34,73

5. Paulina Kaczyńska (Polska) 16.01,68

100 m ppł

1. Pamela Dutkiewicz (Niemcy) 12,75

2. Alina Tałaj (Białoruś) 12,91

3. Hanna Płoticyna (Ukraina) 13,05

...

8. Karolina Kołeczek (Polska) - dyskwalifikacja za falstart

w dal

1. Claudia Salman-Rath (Niemcy) 6,66

2. Rougui Sow (Francja) 6,45

3. Maryna Bech (Ukraina) 6,43

4. Jazmin Sawyers (W. Brytania) 6,42

5. Anna Jagaciak-Michalska (Polska) 6,35

wzwyż

1. Kamila Lićwinko (Polska) 1,97

2. Marie-Laurence Jungfleisch (Niemcy) 1,97

3. Michaela Hruba (Czechy) 1,94

kula

1. Aliona Dubickaja (Białoruś) 18,39

2. Melissa Boekelmann (Holandia) 17,72

3. Paulina Guba (Polska) 17,67

oszczep

1. Barbora Spotakova (Czechy) 65,14

2. Tatsiana Chaładowicz (Białoruś) 64,60

3. Marcelina Witek (Polska) 60,98

4x400 m

1. Polska 3.27,60

(Iga Baumgart, Patrycja Wyciszkiewicz, Martyna Dąbrowska, Małgorzata Hołub)

2. Ukraina 3.28,02

3. Niemcy 3.28,47

Mężczyźni

200 m

1. Serhij Smelik (Ukraina) 20,53

2. Mickael-Meba Zeze (Francja) 20,57

3. Likourgos-Stefanos Tsakonas (Grecja) 20,59



...

6. Karol Zalewski (Polska) 20,87

800 m

1. Thijmen Kupers (Holandia) 1.47,18

2. Giordano Benedetti (Włochy) 1.47,94

3. James Bowness (W. Brytania) 1.48,19

....

Adam Kszczot (Polska) dyskwalifikacja

3000 m

1. Jakub Holusa (Czechy) 7.57,60

2. Marc Scott (W. Brytania) 7.58,52

3. Carlos Mayo (Hiszpania) 7.58,97

...

9. Michał Rozmys (Polska) 8.11,90

3000 m z przeszkodami

1. Mahiedine Mekhissi-Benabbad (Francja) 8.26,71



2. Sebastian Martos (Hiszpania) 8.27,46

3. Krystian Zalewski (Polska) 8.33,02

110 m ppł

1. Orlando Ortega (Hiszpania) 13,20

2. Aurel Manga (Francja) 13,35

3. David Omoregie (W. Brytania) 13,36

4. Damian Czykier (Polska) 13,40

tyczka

1. Renaud Lavillenie (Francja) 5,80

2. Igor Bychkov (Hiszpania) 5,55

3. Hendrik Gruber (Niemcy) 5,55

4. Jan Kudlicka (Czechy) 5,55

5. Piotr Lisek (Polska) 5,45

trójskok

1. Max Hess (Niemcy) 17,02

2. Ben Williams (W. Brytania) 16,73

3. Pablo Torrijos (Hiszpania) 16,71

...

7. Karol Hoffmann (Polska) 16,42

dysk

1. Robert Harting (Niemcy) 66,30

2. Robert Urbanek (Polska) 66,25

3. Lolasson Djouhan (Francja) 64,35

młot

1. Paweł Fajdek (Polska) 78,29

2. Paweł Bareisza (Białoruś) 77,52

3. Nick Miller (W. Brytania) 76,65

4x400 m

1. Hiszpania 3.02,32

2. Holandia 3.02,37

3. Czechy 3.03,31

4. Polska 3.03,86

(Łukasz Krawczuk, Michał Pietrzak, Jakub Krzewina, Rafał Omelko)