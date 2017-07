Diamentowa Liga. Paweł Wojciechowski skoczył o tyczce 5,93 m

Paweł Wojciechowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz) skoczył o tyczce 5,93 m w mityngu Diamentowej Ligi w Lozannie. To rekord Polski na stadionie i drugi wynik w historii polskiej lekkoatletyki. Lepszy, ale pod dachem, był tylko Piotr Lisek - 6,00.

Paweł Wojciechowski

Wojciechowski jest w tym sezonie w swojej życiowej formie. Tak wysoko jeszcze nigdy nie skakał, a po raz ostatni 5,90 pokonał w 2011 roku. Wówczas osiągnął także największy sukces w karierze - w Daegu został mistrzem świata.

W czwartek w Lozannie stoczył piękną walkę z Samem Kendricksem. Amerykanin jako jedyny w tym sezonie na stadionie uzyskał 6,00. Po każdej próbie obaj tyczkarze podbiegali do siebie i... wzajemnie motywowali. Wyraźnie widać było, że się lubią i sobie kibicują. To też nakręcało ich do coraz lepszych skoków.

Wojciechowski, brązowy medalista MŚ z Pekinu (2015), konkurs zaczął od 5,53. Później w pierwszych próbach zaliczył 5,63 i 5,73. W trzecim podejściu zaliczył 5,81, w drugim 5,87 i w trzecim 5,93. To dało mu drugą lokatę. Pierwszą tym samym wynikiem zajął Kendricks. Obaj bez sukcesu atakowali 6,03.

Szóste miejsce w konkursie przypadło Liskowi - 5,73.

Druga w skoku wzwyż była Kamila Lićwinko. Lekkoatletka Podlasia Białystok konkurs zaczęła od 1,84. Tę wysokość, jak i kolejne - 1,90 i 1,93 - zaliczyła w pierwszej próbie. Jednak poprzeczka zawieszona na 1,96 była już w czwartek za wysoko. Mimo wszystko Polka zajęła bardzo dobrą druga lokatę, a lepsza była znakomita w tym sezonie Rosjanka, startująca pod neutralną flagą Maria Lasickiene (panieńskie nazwisko Kuczina) - 2,06. To najlepszy tegoroczny wynik na świecie i piąty w historii lekkiej atletyki.

Rosjanka, mistrzyni świata z Pekinu, atakowała trzykrotnie rekord świata - 2,09.

Na niezwykle wysokim poziomie stał konkurs kulomiotów. Konrad Bukowiecki (PKS Gwardia Szczytno) uzyskał 21,03 i był szósty. To dopiero drugi konkurs w sezonie letnim, w którym halowy mistrz Europy pchnął dalej niż 21 metrów. Wygrał Amerykanin Ryan Crouser, a jego wynik 22,39 jest rekordem mityngu.

Wydarzeniem mityngu miał być bieg na 400 m i spełnił on oczekiwania kibiców. Rekordzista świata Wayde Van Niekerk jedno okrążenie pokonał w znakomitym czasie 43,62. Tak szybko w tym sezonie nikt nie biegał, a dodatkowo poprawił rekord mityngu, który należał do... Michaela Johnsona.

Dziesięć zawodniczek startujących na 800 m uzyskało czasy lepsze od dwóch minut. Tak szybki bieg po raz ostatni kibice widzieli w zeszłym roku w Zurychu, gdzie także cała stawka miała rezultaty poniżej 2.00. Zwyciężyła wicemistrzyni olimpijska Francine Niyonsaba z Burundi - 1.56,82.

Daleko rzucały oszczepniczki. Zwyciężyła 22-letnia Chorwatka Sara Kolak. Mistrzyni olimpijskiej z Rio de Janeiro zmierzono 68,43, co jest najlepszym tegorocznym wynikiem na świecie oraz rekordem Europy do lat 23. Druga była utytułowana Czeszka Barbora Spotakova - 67,40.

Najlepsza w biegu na 400 m ppł była Amerykanka Ashley Spencer - 53,90, a w rywalizacji mężczyzn Szwajcar Kariem Hussein - 48,79. Na 1500 m triumfował Etiopczyk Aman Wote - 3.32,20. Najdalej w skoku w dal wylądowała Serbka Ivana Spanovic - 6,79, dla której był to pierwszy konkurs w tym sezonie.

"Dlatego też bardzo mi zależało, by dobrze wypaść. Na razie jeszcze nie jestem w najlepszej formie, ale wszystko zmierza w dobrym kierunku" - powiedziała brązowa medalistka olimpijska.

Bardzo wyrównany był bieg na 100 m ppł. Pierwsza na mecie była Amerykanka Sharika Nevils - 12,53, ale rodaczki wyprzedziła niewiele - Jasmin Stowers zmierzono 12,57, a Christinie Manning - 12,58.

Rekord świata na milę, który od 1996 roku należy do Rosjanki Swietłany Masterkowej i wynosi 4.12,56, chciała w czwartek poprawić Genzebe Dibaba. Etiopce, która długo sama walczyła z czasem, zostawiając w tyle rywalki, nie udała się ta próba. Specjalistce od 1500 m zmierzono 4.16,05.

Swój najlepszy tegoroczny wynik na 200 m uzyskała wicemistrzyni olimpijska na tym dystansie Holenderka Dafne Schippers - 22,10. Druga reprezentantka Wybrzeża Kości Słoniowej Marie-Josee Ta Lou czasem 22,16 poprawiła rekord kraju.

Trzech zawodników przebiegło 100 m szybciej niż 10 sekund. Wygrał Amerykanin Justin Gatlin - 9,96. Drugi był Ben Youssef Meite z Wybrzeża Kości Słoniowej - 9,98, a trzeci Akani Simbine z RPA - 9,99.

Najlepszy wynik na świecie w tym roku na dystansie 5000 m uzyskał Etiopczyk Muktar Edris - 12.55,23. W trójskoku triumfował Kubańczyk Pedro Pichardo - 17,60.

Kolejny mityng Diamentowej Ligi w niedzielę w Londynie, na stadionie, gdzie w sierpniu odbędą się mistrzostwa świata.





Wyniki mityngu Diamentowej Ligi w Lozannie:

Kobiety

200 m

1. Dafne Schippers (Holandia) 22,10

2. Marie-Josee Ta Lou (Wyb. Kości Słoniowej) 22,16

3. Kyra Jefferson (USA) 22,34

800 m

1. Francine Niyonsaba (Burundi) 1.56,82

2. Charlene Lipsey (USA) 1.57,38

3. Eunice Sum (Kenia) 1.57,78

mila

1. Genzebe Dibaba (Etiopia) 4.16,05

2. Nelly Jepkosgei (Kenia) 4.25,15

3. Claudia Bobocea (Rumunia) 4.25,89

100 m ppł

1. Sharika Nevils (USA) 12,53

2. Jasmin Stowers (USA) 12,57

3. Christina Manning (USA) 12,58

400 m ppł

1. Ashley Spencer (USA) 53,90

2. Lea Sprunger (Szwajcaria) 54,29

3. Eilidh Doyle (W. Brytania) 54,36

wzwyż

1. Maria Lasickiene (Rosja) 2,06 - najlepszy wynik br.

2. Kamila Lićwinko (Polska) 1,93

3. Sofie Skoog (Szwecja) 1,93

w dal

1. Ivana Spanovic (Serbia) 6,79

2. Shakeela Saunders (USA) 6,68

3. Tianna Bartoletta (USA) 6,65

oszczep

1. Sara Kolak (Chorwacja) 68,43 - najlepszy wynik br.

2. Barbora Spotakova (Czechy) 67,40

3. Kathryn Mitchell (Australia) 66,12

Mężczyźni

100 m

1. Justin Gatlin (USA) 9,96

2. Ben Youssef Meite (Wyb. Kości Słoniowej) 9,98

3. Akani Simbine (RPA) 9,99

400 m

1. Wayde Van Niekerk (RPA) 43,62 - najlepszy wynik br.

2. Baboloki Thebe (Botswana) 44,02

3. Isaac Makwala (Botswana) 44,08

1500 m

1. Aman Wote (Etiopia) 3.32,20

2. Charles Simotwo (Kenia) 3.32,59

3. Silas Kiplagat (Kenia) 3.32,96

5000 m

1. Muktar Edris (Etiopia) 12.55,23 - najlepszy wynik br.

2. Selemon Barega (Etiopia) 12.55,58

3. Joshua Cheptegei (Uganda) 12.59,83

400 m ppł

1. Kariem Hussein (Szwajcaria) 48,79

2. Byron Robinson (USA) 48,88

3. Rasmus Magi (Estonia) 48,94

tyczka

1. Sam Kendricks (USA) 5,93

2. Paweł Wojciechowski (Polska) 5,93

3. Renaud Lavillenie (Francja) 5,87

...

6. Piotr Lisek (Polska) 5,73

trójskok

1. Pedro Pichardo (Kuba) 17,60

2. Christian Taylor (USA) 17,49

3. Will Claye (USA) 17,12

kula

1. Ryan Crouser (USA) 22,39

2. Tom Walsh (Nowa Zelandia) 21,97

3. Tomas Stanek (Czechy) 21,36

...

6. Konrad Bukowiecki (Polska) 21,03