Diamentowa Liga. Joanna Jóźwik dziewiąta, Caster Semenya ze świetnym wynikiem

Joanna Jóźwik czasem 2.05,68 była dziewiąta w biegu na 800 m pierwszego tegorocznego mityngu Diamentowej Ligi w Dausze. Wygrała ze znakomitym wynikiem mistrzyni olimpijska Caster Semenya - 1.56,61.

Zdjęcie Caster Semenya /AFP

Po raz pierwszy w karierze dystans 800 m przebiegła na zawodach Diamentowej Ligi rekordzistka świata na 1500 m Genzebe Dibaba. Etiopka, która w tym sezonie chce coś zmienić i skupić się na rywalizacji na 800 m, była w piątek piąta czasem 1.59,37.

Jóźwik przed wylotem do Kataru mówiła, że jeszcze nigdy tak wcześnie nie wchodziła w sezon. Teraz też nie przygotowywała się do tego startu, był to jedynie jej przerywnik w trakcie zgrupowania w Zakopanem.

Uzyskany przez finalistkę igrzysk czas był znacznie słabszy od wskaźnika PZLA (2.01,00) na mistrzostwa świata, ale podopieczna Andrzeja Wołkowyckiego ma czas do 23 lipca, by go wypełnić.

W mocnym treningu jest także jeszcze Karol Hoffmann (MKS Aleksandrów Łódzki). Wicemistrz Europy z Amsterdamu (2016) najdłuższy skok oddał w pierwszym podejściu przy wietrze -1,9 m/s. Później mierzono mu: 16,04 i 16,06, a ostatnie trzy próby miał spalone. Był siódmy. Zwyciężył Amerykanin Christian Taylor - 17,25.

Na bardzo wysokim poziomie stał konkurs oszczepników. Mistrz olimpijski Niemiec Thomas Roehler uzyskał wynik 93,90. Dalej od 25-letniego lekkoatlety w historii rzucał jedynie Czech Jan Żelezny - 98,48. Było to 21 lat temu.

- Nie spodziewałem się takiego wyniku, zwłaszcza w pierwszym starcie. Pewnie trochę minie czasu, zanim do mnie dotrze, jaki rezultat uzyskałem - przyznał Niemiec.

W skoku wzwyż wygrał ulubieniec publiczności Mutaz Barshim. Katarczyk, trenowany przez Stanisława Szczyrbę, na inaugurację sezonu pokonał jako jedyny poprzeczkę zawieszoną na 2,36. Jego rodak Abderrahman Samba triumfował nieoczekiwanie wynikiem 48,44 w biegu na 400 m ppł.

- Miałem dzisiaj dwa cele - chciałem wygrać i uzyskać najlepszy rezultat tego roku na świecie. Udało się, więc zrezygnowałem z kolejnych wysokościach. Mam przed sobą kolejny mityng za parę dni w Szanghaju, więc nie chciałem tracić niepotrzebnie siły - przyznał wicemistrz olimpijski Barshim.

W pchnięciu kulą najlepsza była Amerykanka Michelle Carter - 19,32, a w skoku o tyczce Greczynka Katerina Stefanidi - 4,80.

Swoją dominację w sprincie potwierdziła Jamajka Elaine Thompson. Mistrzyni olimpijska zdecydowanie wygrała rywalizację na 200 m czasem 22,19, pod silny wiatr -2,3 m/s. Druga była rekordzistka Europy Holenderka Dafne Schippers - 22,45.

- To mój pierwszy bieg w tym sezonie, więc sama byłam ciekawa, jaki czas będę w stanie osiągnąć. Jestem bardzo zadowolona - powiedziała Thompson.

Niesprzyjające warunki miały też płotkarki. Wiatr -2,3 m/s nie przeszkodził jednak rekordzistce świata Amerykance Kendrze Harrison w uzyskaniu 12,59. Drugą na mecie Niemkę Cindy Roleder wyprzedziła o 0,31 s.

Niespodziankę sprawił na 100 m reprezentant RPA Akani Simbine, który czasem 9,99 wygrał ze znacznie bardziej utytułowanymi rywalami, m.in. byłym rekordzistą świata Jamajczykiem Asafą Powellem - 10,08.

Dystans jednego okrążenia najszybciej pokonał reprezentant Wysp Bahama Steven Gardiner - 44,60, a na 3000 m najlepszy był Kenijczyk Ronald Kwemoi - 7.28,73. Bieg na 1500 m mężczyzn zdominowali Kenijczycy. Zajęli oni pierwszych sześć lokat, a na pierwszym miejscu finiszował Motonei Manangoi - 3.31,90. Dobry wynik uzyskała na 3000 m z przeszkodami Kenijka Hyvin Kiyeng - 9.00,12.



Na trybunach stadionu siedziała Anita Włodarczyk. Mistrzyni i rekordzistka świata w rzucie młotem przebywa w Dausze na zgrupowaniu i w sobotę rozpocznie tam sezon.

Wyniki pierwszego w tym sezonie mityngu Diamentowej Ligi w Dausze:

Kobiety

200 m (wiatr -2,3 m/s)

1. Elaine Thompson (Jamajka) 22,19

2. Dafne Schippers (Holandia) 22,45

3. Marie-Josee Ta Lou (Wybrzeża Kości Słoniowej) 22,77

800 m

1. Caster Semenya (RPA) 1.56,61

2. Margaret Wambui (Kenia) 1.57,03

3. Eunice Sum (Kenia) 1.58,76

...

9. Joanna Jóźwik (Polska) 2.05,68

100 m ppł (-2,3 m/s)

1. Kendra Harrison (USA) 12,59

2. Cindy Rodeler (Niemcy) 12,90

3. Sharika Nelvis (USA) 12,91

3000 m z przeszkodami

1. Hyvin Kiyeng (Kenia) 9.00,12

2. Beatrice Chepkoech (Kenia) 9.01,57

3. Ruth Jebet (Bahrajn) 9.01,99

tyczka

1. Katerina Stefanidi (Grecja) 4,80

2. Sandi Morris (USA) 4,75

3. Yarisley Silva (Kuba) 4,65

kula

1. Michelle Carter (USA) 19,32

2. Anita Marton (Węgry) 18,99

3. Aliona Dubickaja (Białoruś) 18,90

Mężczyźni

100 m (-1,2 m/s)

1. Akani Simbine (RPA) 9,99

2. Asafa Powell (Jamajka) 10,08

3. Femi Ogunode (Katar) 10,13

400 m

1. Steven Gardiner (Bahamy) 44,60

2. LaShawn Merritt (USA) 44,78

3. Tony McQuay (USA) 44,92

1500 m

1. Motonei Manangoi (Kenia) 3.31,90

2. Silas Kiplagat (Kenia) 3.32,23

3. Bethwell Birgen (Kenia) 3.32,27

3000 m

1. Ronald Kwemoi (Kenia) 7.28,73

2. Paul Chelimo (USA) 7.31,57

3. Yomif Kejelcha (Etiopia) 7.32,27

400 m ppł

1. Abderrahman Samba (Katar) 48,44

2. Kerron Clement (USA) 49,40

3. Lj Van Zyl (RPA) 49,49

wzwyż

1. Mutaz Barshim (Katar) 2,36

2. Robbie Grabarz (W. Brytania) 2,31

3. Donald Thomas (Bahamy) 2,29

trójskok

1. Christian Taylor (USA) 17,25

2. Omar Craddock (USA) 17,08

3. Alexis Copello (Azerbejdżan) 16,81

...

7. Karol Hoffmann (Polska) 16,13

oszczep

1. Thomas Roehler (Niemcy) 93,90

2. Johannes Vetter (Niemcy) 89,68

3. Jakub Vadlejch (Czechy) 87,91