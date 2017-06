Diamentowa Liga. Czwórka Polaków wystąpi w Paryżu

Sylwester Bednarek w skoku wzwyż, Paulina Guba w pchnięciu kulą, Paweł Wojciechowski w skoku o tyczce i Angelika Cichocka w biegu na 1500 m wystąpią w sobotę w mityngu Diamentowej Ligi w Paryżu.

Halowy mistrz Europy Bednarek (RKS Łódź) jest w coraz lepszej dyspozycji. W środę w Ostrawie wygrał konkurs wynikiem 2,32, a taki rezultat po raz ostatni osiągnął osiem lat temu, gdy... zdobywał brązowy medal mistrzostw świata w Berlinie.

W tym sezonie tylko dwóch zawodników skoczyło wyżej: trenowany przez Stanisława Szczyrbę Katarczyk Mutaz Essa Barshim - 2,38 i Niemiec z polskimi korzeniami Mateusz Przybylko - 2,35. Pierwszy z nich jest na liście startowej w Paryżu.

Sobotni konkurs będzie silnie obsadzony. Ma wystąpić w nim aż 13 zawodników, w tym siedmiu uzyskało w tym sezonie wyniki 2,30 lub lepsze.

Ciekawie zapowiada się także rywalizacja kulomiotek. Guba (OKS Start Otwock) przełamała się na stadionie i 20 czerwca w Kopenhadze pchnęła 18,24. To jej rekord życiowy (w hali wynosi on 18,63), ale jak sama powtarza, jest w stanie do niego jeszcze dołożyć. Okazję ku temu będzie miała w Paryżu, gdzie zmierzy się m.in. brązową medalistką igrzysk w Rio Wegierką Anitą Marton, trzykrotną medalistką MŚ Chinką Gong Lijiao i Białorusinką Alioną Dubicką.

W konkursie tyczkarzy wystąpi Wojciechowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL), który w tym sezonie prezentuje niezwykle równą formę. W dotychczasowych dziewięciu startach w sezonie letnim pięciokrotnie uzyskiwał wynik co najmniej 5,70, będący minimum IAAF na MŚ w Londynie.

W Paryżu ma wystąpić Amerykanin Sam Kendricks, który jako jedyny w tym sezonie pokonał 6,00. Będą także bracia Lavillenie - Renaud i Valentin, mistrz świata Kanadyjczyk Shawncay Barber oraz Niemiec Ralphael Holzdeppe.

Na bardzo szybkie bieganie zapowiada się na dystansie 1500 m. Wśród zawodniczek będzie mistrzyni Europy Cichocka (SKLA Sopot). Podopieczna Tomasza Lewandowskiego wraca powoli do wysokiej dyspozycji i ze startu na start prezentuje się lepiej. W sobotę będzie mogła sprawdzić się na tle trzech najszybszych w tym sezonie: Etiopki z holenderskim paszportem Sifan Hassan - 3.56,14 oraz dwóch Kenijek - Winny Chebet - 3.59,16 i Faith Kipyegon - 3.59,22.

Kibice nie mogą się też doczekać rywalizacji na 100 m kobiet. Obok siebie w blokach mają stanąć trzy sprinterki, które w tym sezonie pokonały ten dystans poniżej 11 s. Jest wśród nich też dwukrotna mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro Jamajka Elaine Thompson - 10,71.