Diamentowa Liga: Angelika Cichocka z rekordem, ale poza podium w Londynie

Angelika Cichocka czasem 4.19,58 poprawiła rekord Polski na milę. Zawodniczka SKLA Sopot zajęła czwarte miejsce w mityngu Diamentowej Ligi w Londynie. Wygrała Kenijka Hellen Obiri - 4.16,56. Najlepszy swój wynik w sezonie na 800 m uzyskał Adam Kszczot - 1.45,21.

Cichocka pobiła rekord Polski, ale nie zdołała wywalczyć miejsca na podium

Cichocka rekord kraju poprawiła o ponad trzy sekundy. Od 1996 roku należał on do Anny Brzezińskiej i wynosił 4.23,08. Mistrzyni Europy na 1500 m jest w tym sezonie w życiowej dyspozycji. Ostatnie dni spędziła w Sankt Moritz, gdzie przygotowuje się do sierpniowych mistrzostw globu.

Czwarty był w konkursie dyskoboli Robert Urbanek. Zawodnik MKS Aleksandrów Łódzki w ostatniej i zarazem najlepszej próbie uzyskał 64,51. W Londynie startować miał też Piotr Małachowski (WKS Śląsk Wrocław). Wicemistrz olimpijski z powodu urazu wycofał się jednak z rywalizacji. Wygrał lider tegorocznej tabeli wyników Szwed Daniel Stahl - 66,73.

- Jestem już trochę zmęczony startami, dlatego najbliższe dni poświęcimy ze szkoleniowcem na cięższe treningi. Chcę jak najlepiej się przygotować na mistrzostwa świata - zapowiedział Stahl.

Po raz pierwszy w historii polski chodziarz uzyskał czas poniżej sześciu minut na milę. To nietypowy dystans, rozgrywany bardzo rzadko. Zawody w Londynie miały jednak doskonałą obsadę. Najszybciej na metę dotarł Brytyjczyk Tom Bosworth, jego czas 5.31,08 to nieoficjalny rekord świata. Rafał Sikora (AZS AWF Kraków) był czwarty - 5.49,63 i poprawił 41-letni nieoficjalny rekord Polski. Zdyskwalifikowany został Jakub Jelonek (AZS AWF Kraków).

Najlepszy swój tegoroczny wynik na 800 m osiągnął Adam Kszczot (RKS Łódź) - 1.45,21. Wicemistrz świata zajął szóste miejsce, ale bieg był bardzo szybki. Zwycięzca z Botswany Nijel Amos uzyskał 1.43,18. To najlepszy czas sezonu na tym dystansie.

Kszczot ostatnie dni spędził w Zakopanem, gdzie ciężko pracował. Niedzielny start w Londynie miał być jedynie sprawdzianem w silnej stawce.

Nie do końca zadowolony ze swojego występu w skoku w dal jest zapewne Tomasz Jaszczuk. Zawodnik WLKS Nowe Iganie osiągnął 7,66 i był ósmy. To jego najgorszy występ w sezonie. Wygrał Amerykanin Jeff Henderson, który jako jedyny przekroczył osiem metrów - 8,17.

Na 400 m najszybszy był Amerykanin Michael Cherry - 45,02, a wśród kobiet jego rodaczka Allyson Felix. Dziewięciokrotna mistrzyni świata uzyskała czas 49,65. Tak szybko w tym sezonie nikt wcześniej nie biegał.

- Chciałam przyjechać do Londynu, żeby sprawdzić bieżnię miesiąc przed mistrzostwami świata. To był też mój pierwszy tegoroczny start w Diamentowej Lidze, więc tym bardziej się cieszę, że udało się wygrać. Teraz czas na mocniejszy trening, by być gotową na walkę o medale - powiedziała.

W konkursie tyczkarek mistrzyni olimpijska Greczynka Katerina Stefanidi wygrała wynikiem 4,81. Później atakowała jeszcze rekord kraju 4,91, ale trzy próby były nieudane.

Na 800 m Amerykanka Charlene Lipsey wygrała czasem - 1.59,43. Dobry wynik na 1500 m uzyskał Brytyjczyk Chris O'Hare - 3.34,75. Na dystansie 400 m ppł wygrał Amerykanin Kerron Clement - 48,02, a na 200 m jego rodak Ameer Webb - 20,13.

W sprincie na 100 m najszybsi okazali się mistrzyni olimpijska Jamajka Elaine Thompson - 10,94, która wyprzedziła m.in. Holenderkę Dafne Schippers - 10,97, i Brytyjczyk Chijindu Ujah - 10,02.

Do wysokiej formy po latach kontuzji wraca na dystansie 100 m ppł Sally Pearson. Australijka przegrała w Londynie wprawdzie z rekordzistką świata Amerykanką Kendrą Harrison - 12,39, ale jej wynik 12,48 jest najlepszym od 2012 roku, kiedy zdobyła w stolicy Wielkiej Brytanii olimpijskie złoto. Wśród mężczyzn na 110 m ppł najlepszy był Amerykanin Aries Merritt - 13,09.

W niesamowitej dyspozycji od początku sezonu jest Rosjanka startująca pod neutralną flagą Maria Lasickiene (bardziej znana pod panieńskim nazwiskiem Kuczina). W skoku wzwyż wygrała 17 zawodów, czyli wszystkie w których startowała. W niedzielę zwycięstwo dała jej wysokość 2,00.

Po raz pierwszy od 17 lat pięć oszczepniczek rzuciło w jednym konkursie dalej niż 64 metry. Triumfowała jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek w historii Czeszka Barbora Spotakova - 68,26. W dal najdalej skoczyła Brytyjka Tianna Bartoletta - 7,01.

Na zakończenie mityngu Brytyjczycy gorąco dopingowali swojego ulubieńca - Mo Faraha. Mistrz olimpijski na 5000 m i 10 000 m tym razem wystąpił na 3000 m. Wygrał czasem - 7.35,15.

Kolejny mityng Diamentowej Ligi 16 lipca w Rabacie.

Mityng Diamentowej Ligi w Londynie - wyniki:

K O B I E T Y:

100 m

1. Elaine Thompson (Jamajka) 10,94

2. Dafne Schippers (Holandia) 10,97

3. Blessing Okagbare-Ighoteguonor (Nigeria) 10,99

400 m

1. Allyson Felix (USA) 49,65 - najlepszy na świecie wynik w tym roku

2. Courtney Okolo (USA) 50,29

3. Shamier Little (USA) 50,40

800 m

1. Charlene Lipsey (USA) 1.59,43

2. Shelayna Oskan-Clarke (USA) 1.59,82

3. Hedda Hynne (Norwegia) 1.59,87

mila

1. Hellen Obiri (Kenia) 4.16,56

2. Laura Muir (W. Brytania) 4.18,03

3. Winny Chebet (Kenia) 4.19,55

4. Angelika Cichocka (Polska) 4.19,58 - rekord Polski

100 m ppł

1. Kendra Harrison (USA) 12,39

2. Sally Pearson (Australia) 12,48

3. Sharika Nelvis (USA) 12,62

w dal

1. Tianna Bartoletta (USA) 7,01

2. Ivana Spanovic (Serbia) 6,88

3. Brooke Stratton (Australia) 6,79

tyczka

1. Katerina Stefanidi (Grecja) 4,81

2. Nicole Buechler (Szwacjaria) 4,73

3. Michaela Meijer (Szwecja) 4,65

wzwyż

1. Maria Lasickiene (Rosja) 2,00

2. Vashti Cunningham (USA) 1,97

3. Erika Kinsey (Szwecja) 1,94

oszczep

1. Barbora Spotakova (Czechy) 68,26

2. Sara Kolak (Chorwacja) 67,83

3. Martina Ratej (Słowenia) 64,85

M Ę Ż C Z Y Ź N I:

100 m

1. Chijindu Ujah (W. Brytania) 10,02

2. James Dasaolu (W. Brytania) 10,06

3. Isiah Young (USA) 10,07

200 m

1. Ameer Webb (USA) 20,13

2. Fred Kerley (USA) 20,24

3. Isiah Young (USA) 20,24

400 m

1. Michael Cherry (USA) 45,02

2. Tony McQuay (USA) 45,29

3. Dwayne Cowan (W. Brytania) 45,36

800 m

1. Nijel Amos (Botswana) 1.43,18 - najlepszy na świecie wynik w tym roku

2. Donavan Brazier (USA) 1.43,95

3. Asbel Kiprop (Kenia) 1.44,43

...

6. Adam Kszczot (Polska) 1.45,21

1500 m

1. Chris O'Hare (W. Brytania) 3.34,75

2. Vincent Kibet (Kenia) 3.34,88

3. Filip Ingebrigsten (Norwegia) 3.34,91

3000 m

1. Mo Farah (W. Brytania) 7.35,15

2. Adel Mechaal (Hiszpania) 7.36,32

3. Andrew Butchart (W. Brytania) 7.37,56

110 m ppł

1. Aries Merritt (USA) 13,09

2. Milan Trajkovic (Cypr) 13,25

3. Shane Brathwaite (Barbados) 13,37

400 m ppł

1. Kerron Clement (USA) 48,02

2. Kyron McMaster (Wyspy Dziewicze) 48,12

3. Yasmani Copello (Turcja) 48,24

chód - 1 mila

1. Tom Bosworth (W. Brytania) 5.31,08

2. Diego Garcia (Hiszpania) 5.36,27

3. Perseus Karlstroem (Szwecja) 5.38,18

4. Rafał Sikora (Polska) 5.49,63

...

Jakub Jelonek - zdyskwalifikowany

w dal

1. Jeff Henderson (USA) 8,17

2. Michael Hartfield (USA) 7,99

3. Marquis Dendy (USA) 7,95

...

8. Tomasz Jaszczuk (Polska) 7,66

dysk

1. Daniel Stahl (Szwecja) 66,73

2. Fedrick Dacres (Jamajka) 66,66

3. Philip Milanov (Belgia) 66,65

4. Robert Urbanek (Polska) 64,51