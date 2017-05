Bydgoszcz Cup: rozpocznie kula, Jóźwik na nietypowym dystansie

Czwartkowy konkurs pchnięcia kulą mężczyzn na Starym Rynku zainauguruje 17. Europejski Festiwal Lekkoatletyczny Bydgoszcz Cup. Dzień później, na stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka, rozegrane zostaną pozostałe konkurencje. Na nietypowym dystansie pobiegnie Joanna Jóźwik.

Organizatorzy festiwalu po raz kolejny chcą jak najmocniej przybliżyć królową sportu wszystkim mieszkańcom i gościom przebywającym w Bydgoszczy. Ubiegłoroczny pomysł rozegrania jednej z konkurencji Europejskiego Festiwalu Lekkoatletycznego poza stadionem przyjął się znakomicie. W 2016 roku konkurs skoku o tyczce mężczyzn przeprowadzono na zrewitalizowanej za unijne dotacje Wyspie Młyńskiej.

Teraz do rywalizacji w centralnym punkcie miasta przystąpią kulomioci, m.in. Konrad Bukowiecki, który jest obecnie liderem europejskich tabel. Najlepszy dotychczas wynik - 21,51, wypełniający jednocześnie minimum na mistrzostwa świata w Londynie, uzyskał podczas 8. Memoriału Zdzisława Furmanka w Kielcach. Jego rywalami będą m.in. Michał Haratyk (AZS AWF Kraków), Jakub Szyszkowski (WKS Śląsk Wrocław), Rafał Kownatke (LKS Ziemi Puckiej Puck) i Andrzej Regin (PKS Gwardia Szczytno). Konkurs pchnięcia kulą rozpocznie się po godz. 18.00.

Dzień później, już na stadionie, do rywalizacji przystąpią lekkoatleci w pozostałych konkurencjach. Wyjątkowo w tym roku organizatorzy stawiają na konkurencje biegowe.

- Konkurencje w tym roku są tak dobrane, aby było dużo biegów. Staramy się nie naruszać murawy, by jak najlepsze boisko mieli w połowie czerwca piłkarze rywalizujący w Euro U21. Festiwal to także kolejna świetna okazja do promocji lipcowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy do lat 23. Zapraszamy wszystkich na trybuny stadionu im. Zdzisława Krzyszkowiaka w piątek 2 czerwca tym bardziej, że wstęp jest wolny. Emocji z pewnością nie zabraknie - powiedział dyrektor festiwalu Krzysztof Wolsztyński.

Na niebieskim tartanie stadionu w Bydgoszczy o kolejne dobre rezultaty walczyć będzie m.in. Ewa Swoboda (AZS AWF Katowice). Wraz z nią na dystansie 100 m wystartuje sprinterka miejscowego Zawiszy Marika Popowicz-Drapała oraz halowa mistrzyni świata z Portland (2016) w sprincie na 60 metrów, pochodząca z Haiti, ale reprezentująca USA Barbara Pierre.

Na nietypowym dystansie 600 metrów pobiegnie Jóźwik (AZS AWF Warszawa). Skok o tyczce mężczyzn, z udziałem brązowego medalisty halowych ME w Belgradzie (2017) Pawła Wojciechowskiego, rozegrany zostanie przed trybuną główną.

- Wierzę, że to będzie moje najwyższe dotychczasowe skakanie na bydgoskim stadionie. Chcę się pokazać z jak najlepszej strony i walki na pewno nie zabraknie. Zapraszam na stadion Zawiszy - powiedział tyczkarz bydgoskiego klubu.

Łącznie podczas 17. edycji Bydgoszcz Cup rozegranych zostanie 14 konkurencji. Piątkowe zmagania, 2 czerwca, rozpoczną się o godzinie 19.00 na stadionie przy ul. Gdańskiej 163.