Anita Włodarczyk w finale plebiscytu na europejską lekkoatletkę roku

Młociarka Anita Włodarczyk jest jedną z czterech kandydatek do tytułu europejskiej lekkoatletki 2017 roku. Do finału plebiscytu nie dostali się natomiast nominowani wcześniej do najlepszej dziesiątki młociarz Paweł Fajdek i tyczkarz Piotr Lisek.

Zdjęcie Anita Włodarczyk /AFP

W środę stowarzyszenie European Athletics (EA) ogłosiło listę finalistów plebiscytu. O tytuł Włodarczyk będzie rywalizować z rosyjską skoczkinią wzwyż Mariją Lasickiene, grecką tyczkarką Ekaterini Stefanidi oraz belgijską wieloboistką Naffissatou Thiam.

Podopieczna Krzysztofa Kaliszewskiego od lat zdominowała rywalizację w rzucie młotem. W 2017 roku potwierdziła, że jest królową w tej konkurencji. Nie przegrała żadnych zawodów, a w Londynie wywalczyła złoto mistrzostw świata.

Do miana najlepszego europejskiego lekkoatlety roku kandydują natomiast turecki sprinter Ramil Guliyev, francuski wieloboista Kevin Mayer oraz niemiecki oszczepnik Johannes Vetter.

Finałowa gala EA odbędzie się 14 października w Wilnie.

W poniedziałek Włodarczyk i Fajdek, który również zdobył złoty medal mistrzostw świata w Londynie, znaleźli się wśród zawodników nominowanych do tytułu najlepszych lekkoatletów roku IAAF (Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych).