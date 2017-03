Anita Włodarczyk trenowała w... kaloszach

Anita Włodarczyk szlifuje formę w Stanach Zjednoczonych. W centrum przygotowań olimpijskich w Chula Vista w Kalifornii nasza mistrzyni odbyła nietypowy trening w... kaloszach.

Zdjęcie Anita Włodarczyk /AFP

Po całodobowych opadach deszczu koło do rzutu młotem zamieniło się w małe jezioro. Dla Anity Włodarczyk nie był to wielki problem. Mistrzyni olimpijska i rekordzistka świata założyła kalosze i odbyła trening rzutowy.



"Nie musiałam się długo zastanawiać, bo nie wiadomo jaka pogoda będzie w sierpniu podczas mistrzostw świata w Londynie. Debiut rzutów w kaloszach zaliczam do udanych" - napisała Anita Włodarczyk na Facebooku.



Rekordzistka świata zamieściła też krótki filmik ze swojego nietypowego treningu.

Anita Włodarczyk to jedna z najbardziej utytułowanych polskich lekkoatletek. Ma na koncie wiele medali najważniejszych imprez. W pięknym stylu zdobyła złoty medal na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro bijąc rekord świata (82,29 m). Ten wynik przetrwał niespełna dwa tygodnie. Podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej w Warszawie Anita Włodarczyk znów poprawiła rekord świata, który obecnie wynosi 82,98 m.

RK