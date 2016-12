Anita Włodarczyk najlepszą lekkoatletką według „Track and Field News”

Jedno z najbardziej cenionych czasopism lekkoatletycznych na świecie „Track and Field News” wybrało Anitę Włodarczyk najlepszą lekkoatletką globu. Polka otrzymała to wyróżnienie po raz drugi w karierze.

Zdjęcie Anita Włodarczyk /AFP

Wyboru dokonał międzynarodowy panel ekspertów czasopisma. Z 31 głosujących, aż 21 wybrało Polkę jako najlepszą lekkoatletkę roku. Sześć głosów oddano na Almaz Ayanę, trzy na Elaine Thompson i jeden na Keni Harrison.

Polka w tym roku zdobyła złoto w Rio de Janeiro w rzucie młotem poprawiając wynikiem 82,29 należący do niej rekord świata. Później ten wynik poprawiła jeszcze we wrześniu na Stadionie Narodowym w Warszawie, w trakcie Memoriału Kamili Skolimowskiej (82,98).



Eksperci podkreślali, że Włodarczyk nie przegrała w żadnym z 12 startów i aż 42 najdalsze rzuty należały właśnie do niej.

10 najlepszych lekkoatletek w 2016 według "Track and Field News"



1. Anita WŁODARCZYK (rzut młotem)

2. Almaz Ayana ETH (5000/10.000 m)

3. Elaine Thompson JAM (sprint)

4. Ruth Jebet BRN (3000 m z przeszkodami)

5. Keni Harrison USA (100 m przez płotki)

6. Sandra Perković CRO (rzut dyskiem)

7. Caster Semenya RSA (800 m)

8. Shaunae Miller BAH (400 m)

9. Vivia Cheruiyot KEN (5000/10.000 m)

10. Caterine Ibargüen COL (trójskok)

Czasopismo "Track and Field News" przyznaje tytuł najlepszej lekkoatletki od 1974 roku. Pierwsze miejsce zdobyła wtedy Polka Irena Szewińska.