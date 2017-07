Angelika Cichocka pobiła "życiówkę" w biegu na 1500 m na zawodach Diamentowej Ligi w Paryżu

Angelika Cichocka pobiła "życiówkę" osiągając 4.01,61, dzięki czemu zajęła czwarte miejsce w silnie obsadzonym biegu na 1500 m w mityngu Diamentowej Ligi w Paryżu.

Zdjęcie Angelika Cichocka (z prawej) cieszy się z wyniku w Paryżu /AFP

Cichocka, mistrzyni Europy na tym dystansie, zaprezentowała się bardzo dobrze. Taktycznie bieg rozegrała mądrze i zaimponowała finiszem. Rekord życiowy poprawiła o 0,23 s. Najszybsza była Etiopka z holenderskim paszportem Sifan Hassan - 3.57,10.

- To nie był łatwy bieg, a wynik wiele dla mnie znaczy, bo stawka w Paryżu była bardzo mocna. Doda mi to pewności siebie, co na pewno przyda się na mistrzostwach świata w Londynie - powiedziała.



Czwarty w skoku o tyczce był Paweł Wojciechowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL) - 5,62. Wysokość 5,62 zaliczył w trzeciej próbie, a gdyby udało mu się w pierwszej, to byłby drugi, bo Francuz Renaud Lavillenie uzyskał taki sam wynik. Wyżej skoczył jedynie Sam Kendricks - 5,82. Amerykanin jest jedynym zawodnikiem w tym sezonie, któremu udało się pokonać poprzeczkę zawieszoną na 6,00 m. Trzeci w sobotę był mistrz świata Kanadyjczyk Shawnacy Barber - 5,62.

W rywalizacji kulomiotek piątą lokatę wywalczyła Paulina Guba (OKS Start Otwock) - 17,78. Wygrała Chinka Lijiao Gong - 19,14.

Sylwester Bednarek (RKS Łódź), który kilka dni temu w Ostrawie wyrównał wynikiem 2,32 rekord życiowy, tym razem nie miał najlepszego dnia. Wprawdzie otwierającą konkurs wysokość 2,20 pokonał w pierwszej próbie, ale później miał trzy strącenia na 2,24.

"Raz się skacze, raz się płacze... mam nadzieję, że do Londynu forma będzie stabilna" - napisał na Facebooku halowy mistrz Europy.

Regularnością może pochwalić się za to Mutaz Essa Barshim. Katarczyk, prowadzony przez polskiego trenera Stanisława Szczyrbę, nie przegrał w tym sezonie ani jednego konkursu. Tym razem zwycięstwo dał mu rezultat 2,35. Później jeszcze dwa razy nieudanie atakował 2,39, a z trzeciego podejścia zrezygnował.

Bardzo dobry czas na 800 m uzyskał Nijel Amos z Botswany - 1.44,24. Bieg odbył się bez Polaków - Adam Kszczot (RKS Łódź) i Marcin Lewandowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL) postanowili poświęcić trochę więcej czasu na treningi.

- To oczywiście już dobry rezultat, ale ja czuję, że w tym sezonie mogę uzyskać jeszcze lepszy czas. Ta wygrana dała mi dużo motywacji, bo znowu uwierzyłem, że jestem w stanie mierzyć się z najlepszymi - przyznał Amos, wicemistrz olimpijski z Londynu.

Na 400 m najlepsza okazała się Jamajka Novlene Williams-Mills - 51,03, a na 100 m jej rodaczka, mistrzyni olimpisjka Elaine Thompson - 10,91.

Kenijki zdominowały bieg na 3000 m z przeszkodami. Najszybsza okazała się Beatrice Chepkoech - 9.01,69. Najdalej oszczepem rzucił Niemiec Johannes Vetter - 88,74, a w trójskoku triumfował Amerykanin Christian Taylor - 17,29.

W męskim sprincie na 100 m zwyciężył reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej Ben Youssef Meite - 9,99, a na 200 m Turek Ramil Guliyev - 20,15.

Wyniki mityngu Diamentowej Ligi w Paryżu:



kobiety



100 m

1. Elaine Thompson (Jamajka) 10,91

2. Marie-Josee Ta Lou (Wyb. Kości Słoniowej) 10,96

3. Blessing Okagbare (Nigeria) 11,09



400 m

1. Novlene Williams-Mills (Jamajka) 51,03

2. Courtney Okolo (USA) 51,19

3. Shericka Jackson (Jamajka) 51,91



1500 m

1. Sifan Hassan (Holandia) 3.57,10

2. Faith Kipyegon (Kenia) 3.57,51

3. Gudaf Tsegay (Etiopia) 3.59,55

4. Angelika Cichocka (Polska) 4.01,61



3000 m z przeszkodami

1. Beatrice Chepkoech (Kenia) 9.01,69

2. Hyvin Kiyeng (Kenia) 9.06,00

3. Celliphine Chespol (Kenia) 9.07,54



kula

1. Lijiao Gong (Chiny) 19,14

2. Anita Marton (Węgry) 18,48

3. Julia Leanciuk (Białoruś) 18,28

4. Aliona Dubicka (Białoruś) 18,23

5. Paulina Guba (Polska) 17,78



mężczyźni



100 m 1. Ben Youssef Meite (Wyb. Kości Słoniowej) 9,99

2. Yunier Perez (Kuba) 10,05

3. Churandy Martina (Holandia) 10,23



200 m

1. Ramil Guliyev (Turcja) 20,15

2. Churandy Martina (Holandia) 20,27

3. Rasheed Dwyer (Jamajka) 20,45



800 m

1. Nijel Amos (Botswana) 1.44,24

2. Kipyegon Bett (Kenia) 1.44,36

3. Ferguson Rotich (Kenia) 1.44,37



3000 m

1. Muktar Edris (Etiopia) 7.32,31

2. Ronald Kwemoi (Kenia) 7.32,88

3. Yomif Kejelcha (Etiopia) 7.33,37



110 m ppł

1. Ronald Levy (Jamajka) 13,05

2. Andrew Pozzi (W. Brytania) 13,14

3. Garfield Darien (Francja) 13,15



tyczka

1. Sam Kendricks (USA) 5,82

2. Renaud Lavillenie (Francja) 5,62

3. Shawnacy Barber (Kanada) 5,62

4. Paweł Wojciechowski (Polska) 5,62



trójskok

1. Christian Taylor (USA) 17,29

2. Will Claye (USA) 17,18

3. Max Hess (Niemcy) 17,07



wzwyż

1. Mutaz Essa Barshim (Katar) 2,35

2. Bohdan Bondarenko (Ukraina) 2,32

3. Majed Ghazal (Syria) 2,32

...

8. Sylwester Bednarek (Polska) 2,20



oszczep

1. Johannes Vetter (Niemcy) 88,74

2. Jakub Vadlejch (Czechy) 88,02

3. Thomas Roehler (Niemcy) 87,23