35. Autentyczny Maraton Ateński. Samuel Kalalei najlepszy

Zwycięzcą 35. Autentycznego Maratonu Ateńskiego został Kenijczyk Samuel Kalalei. Legendarną trasę o długości 42 kilometrów i 195 metrów pokonał w dwie godziny dwanaście minut i 16 sekund.

Zdjęcie Samuel Kalalei biegnie po zwycięstwo w 35. Autentycznym Maratonie Ateńskim /AFP

Dwa pozostałe miejsca na podium także przypadły obywatelom Kenii.



W tym roku w biegu z miasta Maraton do Stadionu Panateńskiego wzięło udział około 19 tysięcy osób. We wszystkich zorganizowanych tego dnia wyścigach uczestniczyło w sumie ponad 51 tysięcy zawodników z ponad stu krajów, w tym z Polski. Wśród nich byli zarówno znani sportowcy, jak i zwykli miłośnicy sportu czy starożytnej historii. Nie zabrakło czołowych greckich polityków. Ci jednak wybrali krótsze trasy: na dziesięć i pięć kilometrów.



Burmistrz Aten Jorgos Kaminis podkreślił, że bieg maratoński należy do wszystkich i ze względu na swoją historyczną przeszłość jednoczy ludzi z całego świata. Odbywa się na trasie, którą według legendy pokonał Filippides po wygranej bitwie Greków z Persami pod Maratonem w 490 r.p.n.e. Po obwieszczeniu zwycięstwa i ostrzeżeniu Ateńczyków przed atakiem perskiej floty posłaniec zmarł z wycieńczenia.