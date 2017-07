Campy Marcina Gortata również dla niepełnosprawnych (wideo)

Tradycyjne koszykarskie campy Marcina Gortata od pewnego czasu są otwarte także na dzieci niepełnosprawne. Nasz jedynak w NBA powiedział, że dla tych uczestników ćwiczenia mają wymiar nie tylko fizyczny, ale i psychiczny. - Mamy trzy campy dla dzieci niepełnosprawnych. Większość uczestników jest zablokowana w pewnych możliwościach i dla nich samo przyjście na ten camp, spotkanie się ze mną czy innymi zawodnikami, to na pewno duże doświadczenie. Robimy te campy także po to, by wyciągnąć te dzieci z domów, sprzed komputerów, sprzed telewizorów, gdzie niektórym wydaje się, że mógłby się świat już zawalić. Staramy się trochę z nimi pośmiać i pobiegać - powiedział Marcin Gortat.