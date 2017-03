Tak Bayern Monachium zaprasza na mecz koszykarzy

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Koszykarze Bayernu Monachium zmierzą się dziś z Unicają Malaga w meczu decydującym o awansie do półfinału Eurocup. Szefowie Bawarczyków postanowili mocno rozreklamować spotkanie, by zachęcić kibiców do tłumnego stawienia się w hali. Sęk w tym, że zrobili to w wyjątkowo niefortunny sposób, a na klub spadła fala krytyki, połączona z oskarżeniami o seksizm.

Na plakacie hasło "Lubimy duże trofea i kochamy wielkie mecze" zilustrowano zdjęciem... wyjątkowo skąpo ubranej modelki, której klubowa koszulka ledwie zasłania pokaźny biust. Poza oskarżeniami o seksizm, Bayern stał się również obiektem drwin ze strony ligowych rywali, którzy, wklejając zdjęcia okazałych pucharów, złośliwie skomentowali, że im zależy wyłącznie na trofeach sportowych. Press Focus/x-news