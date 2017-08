Polscy koszykarze polecieli na turniej do Hamburga

14 koszykarzy zabrał trener reprezentacji Polski Mike Taylor na turniej do Hamburga. Szkoleniowiec przygotowującej się do mistrzostw Europy kadry nie wziął na turniej Filipa Matczaka.

Zdjęcie Przemysław Karnowski /AFP

23-letni Matczak, który siedem lat temu z reprezentacją Polski do lat 17 właśnie w Hamburgu zdobył srebrny medal mistrzostw świata w tej kategorii wiekowej, a w tym roku zadebiutował w drużynie narodowej seniorów, jest kolejnym zawodnikiem, któremu trener Mike Taylor podziękował za współpracę w obecnym cyklu przygotowawczym.

Wiadomo też, że wyjazdem do Niemiec kończy tegoroczną przygodę z reprezentacją inny debiutant, 23-letni rozgrywający Andy Mazurczak. Są natomiast z drużyną środkowi Maciej Lampe i Przemysław Karnowski, gotowi do treningów i gier po przebytych operacjach, odpowiednio, biodra i kciuka. Zanosi się na to, że na pozycjach podkoszowych selekcjoner będzie miał kłopoty bogactwa przy ustalaniu składu na Eurobasket.

Silnie obsadzony turniej w Hamburgu, gdzie ekipa Taylora zagra z wicemistrzem olimpijskim Serbią (piątek, 21.00) z Miloszem Teodosiciem, który ostatecznie dał się namówić na grę w NBA i przechodzi z CSKA Moskwa do Los Angeles Clippers, Niemcami (sobota, 17.30) i Rosją (niedziela, 17.30), będzie dla Lampego i Karnowskiego testem pełnej przydatności do drużyny.

- To wymarzona sytuacja dla trenera, móc wybierać z szerszego grona dobrych graczy rywalizujących o miejsce w ekipie i sprawdzać ich w meczach z wymagającymi rywalami. Serbia i Rosja to świetne zespoły, moim zdaniem - kandydaci do zdobycia mistrzostwa Europy. Niemcy przed własną publicznością też będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony - powiedział szkoleniowiec "Biało-czerwonych".

W Hamburgu jego drużyna rozegra swoje szóste, siódme i ósme spotkanie w trakcie przygotowań do Eurobasketu. Dotychczasowy bilans to trzy zwycięstwa i dwie porażki.

Polska w dwóch pierwszych sparingach pokonała w Wałbrzychu Czechy 101:78 i 85:72, następnie w Kłajpedzie przegrała z Litwą 58:59 i wygrała z Łotwą 80:76, by w kolejnym spotkaniu z tym drugim rywalem przegrać w Rydze 65:77.

Po turnieju w Hamburgu ostatni sprawdzian czeka reprezentację przed własną publicznością. W dniach 24-26 sierpnia w Legionowie Polska podejmie innych uczestników Eurobasketu - Węgry, Wielką Brytanię i Izrael.

"Biało-czerwoni" w pierwszej fazie ME zagrają w grupie A w Helsinkach (31 sierpnia - 6 września). Ich rywalami będą: Słowenia, Islandia, Finlandia, Francja i Grecja.

Współgospodarzami Eurobasketu 2017 z udziałem 24 ekip są w fazie grupowej Turcja, Finlandia, Izrael i Rumunia. Do 1/8 finału awans wywalczą po cztery najlepsze zespoły. Druga, pucharowa faza turnieju odbędzie się w Stambule.

Kadra Polski koszykarzy przed turniejem w Hamburgu (numer, imię i nazwisko, klub, wiek, wzrost, liczba meczów w reprezentacji, zdobyte punkty):

rozgrywający:

15 Łukasz Koszarek Stelmet BC Zielona Góra 33 lata 187 cm 162 1016 pkt

20 Andy Mazurczak Chemnitz Niners 23 lata 188 cm 2 5

6 A.J. Slaughter ASVEL Villeurbanne 30 lat 191 cm 37 336

rzucający:

9 Mateusz Ponitka Iberostar Tenerife 23 lata 196 cm 75 642

8 Przemysław Zamojski Stelmet BC Zielona Góra 30 lat 193 cm 85 493

niscy skrzydłowi:

33 Karol Gruszecki Polski Cukier Toruń 27 lat 196 cm 26 88

3 Michał Sokołowski Rosa Radom 24 lata 196 cm 20 62

12 Adam Waczyński Unicaja Malaga 27 lat 198 cm 107 842

silni skrzydłowi:

5 Aaron Cel Polski Cukier Toruń 30 lata 203 cm 37 260

21 Tomasz Gielo Joventut Badalona 24 lata 205 cm 39 203

środkowi:

33 Adam Hrycaniuk Stelmet BC Zielona Góra 33 lata 206 cm 85 456

24 Przemysław Karnowski MoraBanc Andora 23 lata 216 cm 47 271

7 Damian Kulig Banvit Bandirma 30 lat 206 cm 57 346

1 Maciej Lampe Shenzhen Leopards 32 lata 211 cm 64 840