Polscy koszykarze polecą na Łotwę z Przemysławem Karnowskim

Polscy koszykarze, przygotowujący się do mistrzostw Europy (początek 31 sierpnia), pojadą na towarzyski mecz z Łotwą już z Przemysławem Karnowskim, a bez Aleksandra Czyża.

Zdjęcie Przemysław Karnowski /AFP

Polacy polecą z Warszawy do Rygi w czwartek przed południem, gdzie w piątek o godz. 18.30 zmierzą się z Łotwą. Z tym samym rywalem spotkali się 5 sierpnia w meczu o trzecie miejsce turnieju towarzyskiego w Kłajpedzie, wygrywając 80:76. Do kraju wrócą w sobotę w godzinach popołudniowych.

Jak poinformował kierownik drużyny Maciej Krupiński, w porównaniu z turniejem na Litwie w składzie reprezentacji nastąpiła jedna zmiana. Dołączył do niej Przemysław Karnowski, który zastąpił Aleksandra Czyża.

Środkowy z Torunia, dochodzący do pełnej sprawności po operacji kciuka, uczestniczy już w zajęciach z drużyną. Jednak jego występ w Rydze raczej nie wchodzi jeszcze w rachubę. Trener Mike Taylor nie ukrywa zadowolenia z faktu, że Karnowski wrócił do drużyny wcześniej niż było to ustalone.

- Dołączenie "Big Mamby" do zespołu to dla nas świetna wiadomość. Rozpoczął treningi z zespołem we wtorek. Wcześniej, podczas Ligi Letniej w Orlando, rozmawialiśmy z nim o tym, aby dołączył do składu 15 sierpnia. Stało się to tydzień wcześniej - a to wiele mówi o jego zaangażowaniu w grę reprezentacji. Wszyscy są z tego powodu bardzo zadowoleni - podkreślił szkoleniowiec, cytowany przez stronę PZKosz.

W kadrze brakuje więc jeszcze tylko drugiego podkoszowego - Macieja Lampego, przechodzącego rehabilitację po operacji biodra. Sprawa jego gry w mistrzostwach Europy pozostaje otwarta.

Polska w dwóch pierwszych sparingach przed Eurobasketem pokonała w Wałbrzychu Czechy 101:78 i 85:72, następnie w Kłajpedzie przegrała z Litwą 58:59 i wygrała z Łotwą 80:76.

Kolejnym etapem przygotowań, po meczu w Rydze, będzie silnie obsadzony turniej w Hamburgu (18-20 sierpnia). Tam drużyna Taylora zagra z Niemcami, Rosją oraz wicemistrzem olimpijskim Serbią. Ostatni sprawdzian czeka ją w Polsce: 24-26 sierpnia w Legionowie podejmą innych uczestników Eurobasketu - Węgry, Wielką Brytanię i Izrael.

"Biało-czerwoni" w pierwszej fazie ME zagrają w grupie A w Helsinkach (31 sierpnia - 6 września). Ich rywalami będą Słowenia, Islandia, Finlandia, Francja i Grecja.

Współgospodarzami Eurobasketu 2017 z udziałem 24 ekip są w fazie grupowej: Turcja, Finlandia, Izrael i Rumunia. Do 1/8 finału awans wywalczą po cztery najlepsze zespoły. Druga, pucharowa faza turnieju odbędzie się w Stambule.