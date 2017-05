MŚ koszykarzy: Polska w piątym koszyku losowania grup eliminacyjnych

Polska znalazła się w piątym koszyku przed losowaniem europejskich grup eliminacyjnych mistrzostw świata koszykarzy 2019, które odbędzie się w niedzielę w Kantonie. W czempionacie, którego gospodarzem będą Chiny, po raz pierwszy wystartują 32 drużyny.

Kwalifikacje do MŚ na pięciu kontynentach potrwają dwa lata, począwszy od listopada 2017, i będą rozgrywane w sześciu terminach. W Europie do rywalizacji przystąpią 32 drużyny: 24 uczestników tegorocznych mistrzostw Europy - w tym gronie jest Polska - oraz osiem drużyn z planowanych na lato kwalifikacji wstępnych.

W pierwszym etapie europejskich kwalifikacji MŚ uczestnicy podzieleni zostaną na osiem czterozespołowych grup. Będą w nich rywalizować systemem "każdy z każdym". W trzech dziewięciodniowych "okienkach" (listopad 2017, luty 2018 i czerwiec 2018) każda reprezentacja stoczy dwa mecze.

Polska znalazła się w piątym koszyku razem z Niemcami, Belgią i Czarnogórą, który będzie losowany z pierwszym (Hiszpania, Francja, Serbia, Litwa), czwartym (Rosja, Słowenia, Węgry, Gruzja) i ósmym (ekipy z kwalifikacji wstępnych). Te drużyny utworzą eliminacyjne grupy A, C, E, G. Po trzy najlepsze zespoły awansują do drugiego etapu, podobnie jak z grup B, D, F, H.

W drugiej fazie walczyć będą 24 ekipy w czterech grupach po sześć drużyn (wrzesień 2018, listopad 2018 i luty 2019), z zaliczeniem wyników z pierwszego etapu. Awans do czempionatu globu w Chinach uzyska 12 najlepszych drużyn.

Najbliższe mistrzostwa świata miały się odbyć w Chinach w 2018 roku, ale zostały przesunięte o rok ze względu na nową formułę rywalizacji, zarówno o mistrzostwo poszczególnych kontynentów, jak i w cyklu olimpijskim. Turniej w 2019 roku będzie stanowił bezpośrednią kwalifikację do igrzysk Tokio 2020 - awans wywalczą po dwie najlepsze drużyny z Europy i Ameryk oraz po jednej z Azji, Afryki i Oceanii. Ósmym uczestnikiem będzie gospodarz - Japonia. O cztery pozostałe miejsca 24 zespoły zagrają w czterech turniejach.

Zmiana spowodowana jest nową strategią FIBA-World, która zatwierdziła w 2015 r. rozgrywanie MŚ z udziałem 32 ekip w latach nieparzystych (co cztery) na rok przed turniejem olimpijskim, tak by impreza ta nie kolidowała z żadnymi innymi zawodami koszykarzy na świecie. Tym samym także co cztery lata (a nie co dwa) będą rozgrywane mistrzostwa kontynentalne. Ostatnim Eurobasketem w cyklu dwuletnim będzie tegoroczny turniej (31 sierpnia - 17 września) w Finlandii (tam zagra w fazie grupowej Polska), Rumunii, Izraelu i Turcji (grupa i faza finałowa).

Podział na koszyki przed losowaniem grup eliminacji mistrzostw świata w Europie:

I - Hiszpania, Francja, Serbia, Litwa

II - Grecja, Włochy, Czechy, Łotwa

III - Chorwacja, Izrael, Turcja, Finlandia



IV - Rosja, Słowenia, Węgry, Gruzja



V - Niemcy, Belgia, Polska, Czarnogóra

VI - Islandia, Wielka Brytania, Ukraina, Rumunia



VII - cztery drużyny z dodatkowych kwalifikacji

VIII - cztery drużyny z dodatkowych kwalifikacji