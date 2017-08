ME koszykarzy: w Rydze bez Przemysława Karnowskiego

Jednak bez Przemysława Karnowskiego, w 13-osobowym składzie, przygotowująca się do mistrzostw Europy (początek 31 sierpnia) reprezentacja Polski poleciała w czwartek na Łotwę. - Będę trenował w Toruniu - powiedział środkowy.

Zdjęcie Przemysław Karnowski /AFP

W piątek drużyna trenera Mike’a Taylora rozegra w Rydze towarzyskie spotkanie z zespołem gospodarzy. Początek o godz. 18.30.

- Ze względu na to, że jeszcze nie uczestniczę w grach pięć na pięć, podjęliśmy z trenerem decyzję, że będę się teraz przygotowywał indywidualnie w Toruniu. Do kadry dołączę już na dobre we wtorek na zgrupowaniu w Warszawie. Nie wiadomo jeszcze, czy wystąpię w weekendowym turnieju w Niemczech (18-20 sierpnia - PAP), ale już na pewno tam z drużyną pojadę. Docelowo terminem gry jest dla mnie turniej w Legionowie, ale jeżeli będę się czuł na siłach i palec mi na to pozwoli, to oczywiście będę chciał zagrać już w Hamburgu - wyjaśnił mierzący 216 cm najwyższy gracz reprezentacji.

Kibice "Biało-czerwonych" trzymają w ostatnich dniach kciuki za... kciuk Karnowskiego. Zawodnik poddał się jego operacji ponad cztery tygodnie temu, co opóźniło jego pełne uczestnictwo w przygotowaniach kadry.

- W rehabilitacji nie ma żadnych problemów. Od samej operacji minęło dokładnie miesiąc. Dochodzenie do pełnej sprawności ma trwać od czterech do sześciu tygodni. Cały czas to monitorujemy. Wszystko idzie w dobrym kierunku, więc mam nadzieję, że może już w przyszłym tygodniu w Niemczech będę mógł zagrać, a na pewno w Legionowie. Teraz jestem właśnie spakowany przed podróżą do Torunia. Drużyna już wcześniej pojechała na lotnisko - dodał Karnowski, który latem podpisał kontrakt z zespołem hiszpańskiej ekstraklasy MoraBanc Andora.

W ekipie udającej się na Łotwę zabrakło Aleksandra Czyża, którego docelowo zastąpi Karnowski. Polska w dwóch pierwszych sparingach przed Eurobasketem pokonała w Wałbrzychu Czechy 101:78 i 85:72, następnie w Kłajpedzie przegrała z Litwą 58:59 i wygrała z piątkowym rywalem Łotwą 80:76.

Kolejnym etapem przygotowań, po meczu w Rydze, będzie silnie obsadzony turniej w Hamburgu (18-20 sierpnia). Tam drużyna Taylora zagra z Niemcami, Rosją oraz wicemistrzem olimpijskim Serbią. Ostatni sprawdzian czeka ją w Polsce: 24-26 sierpnia w Legionowie podejmie innych uczestników Eurobasketu - Węgry, Wielką Brytanię i Izrael.

"Biało-czerwoni" w pierwszej fazie ME zagrają w grupie A w Helsinkach (31 sierpnia - 6 września). Ich rywalami będą: Słowenia, Islandia, Finlandia, Francja i Grecja.

Współgospodarzami Eurobasketu 2017 z udziałem 24 ekip są w fazie grupowej: Turcja, Finlandia, Izrael i Rumunia. Do 1/8 finału awans wywalczą po cztery najlepsze zespoły. Druga, pucharowa faza turnieju odbędzie się w Stambule.