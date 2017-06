ME koszykarzy. Słoweńskie gwiazdy rywalami Polaków

Słoweńcy zbroją się na ME koszykarzy, które rozpoczną 31 sierpnia meczem z Polakami. W szerokim składzie naszych rywali znaleźli się lider Miami Heat Goran Dragić oraz 18-letni utalentowany Luka Doncić z Realu Madryt.

Zdjęcie Goran Dragić /AFP

Dragić był najskuteczniejszym zawodnikiem Miami w kończącym się sezonie NBA - zdobywał średnio 20,3 pkt i miał 5,8 asyst.

Doncić został uznany największym młodym talentem (Rising Star Trophy) Euroligi koszykarzy. 18-latek zdobywał w barwach "Królewskich", którzy dotarli do Final Four, średnio 7,8 pkt, 4,5 zbiórek i 4,2 asysty. W szerokiej 29-osobowej kadrze Słowenii znaleźli się m.in. koledzy Damiana Kuliga z tureckiego Banvitu Bandirma: Edo Murić i Gasper Vidmar oraz występujący z innym reprezentantem kraju Tomaszem Gielo w hiszpańskim Joventucie Badalona Luka Lapornik.

Trenerem Słoweńców jest od stycznia 2016 r. Serb Igor Kokoskov, były szkoleniowiec Marcina Gortata z czasów jego występów w Phoenix Suns. Był pierwszym europejskim szkoleniowcem zatrudnionym w lidze NBA. W 2000 roku, jeszcze przed ukończeniem 30 lat, został asystentem w Los Angeles Clippers. W podobnej roli zdobył z Detroit Pistons mistrzostwo w 2004 roku. W trzech ostatnich finałowych turniejach mistrzostw Europy (2011, 2013, 2015) prowadził reprezentację Gruzji.

Ze Słoweńcami "Biało-czerwoni" zmierzyli się w grupie ME 2013 i wygrali wówczas z gospodarzami turnieju 71:61 w swym ostatnim spotkaniu, odnosząc pierwsze zwycięstwo w turnieju (nie zdołali awansować do kolejnej fazy). W kolei przed dwoma laty w Eurobaskecie we Francji Słowenia zajęła 12. lokatę, tuż za Polską.

"Biało-czerwoni" zmierzą się w grupie A tegorocznych mistrzostw Europy także z trzecią ekipą ostatniego Eurobasketu - Francją, piątym zespołem Grecją oraz Finlandią i Islandią. Do 1/8 finału awans wywalczą cztery najlepsze zespoły. W pierwszej fazie play off ekipy z grupy A skrzyżują się z drużynami z grupy B.

W Eurobaskecie 2017 (31 sierpnia - 17 września) wystartują 24 reprezentacje. Turniej odbędzie się w czterech państwach: Turcji, Finlandii, Izraelu i Rumunii. Do kolejnej fazy, 1/8 finału, awansują po cztery zespoły z każdej z grup (A1-B4, A2-B3, A3-B2, A4-B1, C1-D4, C2-D3, C3-D2, C4-D1).